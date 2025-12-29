Năm 2025 du lịch Việt bứt phá trở lại thời hoàng kim

Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, năm 2025 mở ra kỷ nguyên du lịch mới cho Việt Nam khi đạt kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay.

Trong bữa tối tại Tây Ban Nha năm 2019, Huyền Nguyễn, du học sinh 25 tuổi, bất ngờ khi nghe Antonio, ông nội của bạn mình hỏi: "Việt Nam giờ hết chiến tranh chưa?". Huyền giải thích đất nước hòa bình, thống nhất từ năm 1975 và mời ông sang tham quan để tận mắt chứng kiến sự thay đổi.

Hè năm nay, Antonio cùng cháu nội thực hiện chuyến du lịch đến Hà Nội, Ninh Bình và Hạ Long. Du khách Tây Ban Nha cho biết bất ngờ khi được miễn visa và khen bánh mì Việt Nam ngon không kém món tapas quê nhà.

Họ là hai trong số hàng triệu khách quốc tế đã chọn Việt Nam làm điểm đến trong năm nay, góp phần thiết lập kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay của ngành du lịch.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến hết năm 2025, Việt Nam ước đón 22 triệu lượt khách quốc tế và 135 triệu lượt khách nội địa, đánh dấu một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua "năm hoàng kim" 2019 tới hơn 10%. Tổng thu từ du lịch ước đạt một triệu tỷ đồng, tăng trưởng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi ngành du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước đại dịch, Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục với mức phục hồi hơn 110%, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội.

Người dân, du khách đổ về trung tâm Hà Nội vui chơi dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: Giang Huy

Sự kiện chào đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu được tổ chức vào chiều 15/12 tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã chính thức mở ra trang mới cho du lịch Việt. Thành tựu này được tạo ra từ kết quả của quá trình đổi mới tư duy quản lý và kiến tạo chính sách từ cấp cao nhất. Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành văn hóa, thể thao và du lịch chiều 27/12, Thủ tướng yêu cầu toàn ngành phải quán triệt tinh thần "văn hóa thẩm thấu, truyền thông lan tỏa, thể thao vươn tầm, du lịch đột phá", đồng thời kiên quyết từ bỏ tư duy cũ kỹ "không biết vẫn quản" hay "không quản được thì cấm".

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cần phải tái cấu trúc để nâng cao sức cạnh tranh, sớm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Để đạt được mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, ngành cần tập trung vào ba trụ cột chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho rằng chính sách thị thực cởi mở là "chìa khóa" cho thành công năm nay, khi Việt Nam áp dụng cấp e-visa cho công dân tất cả các nước và tăng thời hạn lưu trú từ 45 lên 90 ngày, miễn visa thêm cho các thị trường tiềm năng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành và lưu trú đã được tháo gỡ khó khăn thông qua chính sách áp giá điện bán lẻ cho cơ sở lưu trú tương đương giá điện sản xuất, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết nối hàng không cũng đóng vai trò như đòn bẩy khi hàng loạt đường bay thẳng mới đến các thị trường tiềm năng tại Trung Đông, Ấn Độ và châu Âu liên tục được đưa vào khai thác.

"Kết quả năm 2025 đáng để tự hào", Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nói, đặc biệt đặt trong bối cảnh mức tăng trưởng bình quân của du lịch thế giới đạt 5% và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 8%.

"Tôi bất ngờ vì Việt Nam phát triển đến vậy, khách du lịch khắp nơi, ngang với các thành phố ở châu Âu", Antonio nói.

Du khách chụp hình trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đêm Giáng sinh. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Viện trưởng Phát triển châu Á Phạm Hải Quỳnh, ngoài lượng khách, thành tựu nổi bật nhất năm nay phải kể đến đa dạng hóa thị trường nguồn, không còn phụ thuộc quá nhiều vào một vài khu vực như trước đây.

Ngoài ra, sự thay đổi tích cực về chất lượng dòng khách giúp Việt Nam dần thoát khỏi mác "điểm đến giá rẻ" để hướng tới những phân khúc khách hàng chi tiêu cao với các loại hình du lịch Golf, MICE và trải nghiệm wellness (chăm sóc sức khỏe). Tại các địa phương trọng điểm, những con số đã chứng minh tính hiệu quả của chiến lược này: TP HCM thu về 260.000 tỷ đồng, Hà Nội đạt 120,6 nghìn tỷ đồng và Khánh Hòa vượt ngưỡng 62,5 nghìn tỷ đồng. Các chương trình biểu diễn thực cảnh kết hợp công nghệ ánh sáng hiện đại cùng sự phát triển của kinh tế đêm đã giúp kéo dài thời gian lưu trú trung bình của du khách quốc tế lên 4,5 ngày thay vì mức 3,2 ngày của các năm trước.

Theo ông Quỳnh, việc liên tiếp nhận các giải thưởng quốc tế lớn như World Travel Awards năm 2025, cũng góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Theo Tổng giám đốc Công ty Du lịch Traveloly Vũ Văn Tuyên, con số gần 22 triệu lượt khách quốc tế không chỉ đạt kỷ lục số lượng, mà còn phản ánh sự phục hồi toàn diện của các thị trường truyền thống cũng như thị trường mới. Việt Nam đang dần chuyển từ tư duy tăng nhanh số lượng sang thu hút nhóm khách có giá trị cao hơn.

Năm 2025 cũng ghi nhận những cải thiện rõ nét về hạ tầng du lịch. Nhiều sân bay, tuyến cao tốc, cảng biển du lịch được đưa vào khai thác hoặc mở rộng, giúp kết nối các điểm đến thuận lợi hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với các trung tâm du lịch mới nổi ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Việc Việt Nam bổ sung thêm 41 cảng quốc tế vào danh sách cấp thị thực điện tử cho khách quốc tế từ 2/12 cũng góp phần tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh cho du lịch Việt.

Theo Khaosod english, ngành du lịch Thái Lan ước đón 32 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025. Còn theo số liệu từ Straitimes, trong 8 tháng đầu năm, Malaysia ước đón 28,4 triệu lượt khách quốc tế. Nếu so sánh trong khu vực, du lịch Việt đang nằm trong top 3 về tổng lượng khách, sau Thái Lan và Malaysia và vượt qua Singapore, Indonesia.

Việt Nam có được vị thế cao trong khu vực nhờ định vị được là điểm đến an toàn cũng như sự đa dạng về thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và giá trị tương xứng với chi phí.

Dù đang ở đỉnh cao mới, ngành du lịch vẫn phải đối mặt với không ít thách thức về tính bền vững. Tổng giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Vũ Văn Tuyên cho rằng thành công của năm 2025 nên được coi như nền tảng cho giai đoạn phát triển cao hơn, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng dịch vụ, an toàn du lịch và bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển nguồn nhân lực, giữ được sự cân bằng giữa tăng trưởng và bền vững.

Trong khi đó, Giám đốc Thương mại Tập đoàn The Anam Martin Koerner chỉ ra rằng Việt Nam vẫn thiếu vắng một cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia chuyên biệt và chuyên nghiệp như các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hay Singapore (STB). Theo Martin, việc xây dựng và định vị thương hiệu quốc gia thống nhất, đồng bộ trên toàn cầu vẫn là bài toán cần lời giải sớm.

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu cho biết đây cũng là một tồn tại của ngành du lịch. Ông lấy ví dụ về thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường gửi khách quan trọng nhất tại Việt Nam, nhưng Việt Nam lại thiếu sự quảng bá ở các thành phố lớn tại quốc gia này.

Về hạ tầng giao thông, dù hệ thống đường bộ cao tốc và cảng biển đã có những bước tiến dài, nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào đường hàng không vẫn là một hạn chế. CEO Khu nghỉ dưỡng Alma Resort Herbert Laubichler-Pichler kỳ vọng vào một mạng lưới đường bộ chất lượng cao kết nối liền mạch từ TP HCM đến các trung tâm du lịch ven biển như Cam Ranh để giảm bớt gánh nặng cho vận tải bay. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc chuyển hóa nhận thức bảo vệ môi trường thành những hành động cụ thể của cộng đồng là yếu tố sống còn để du lịch Việt Nam giữ được sức hút lâu dài.

Liên quan đến chính sách visa, ông Herbert cho rằng Việt Nam "vẫn còn nhiều việc có thể làm tốt hơn", như cần mở rộng diện miễn visa cho công dân của nhiều quốc gia hơn nữa để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

So với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan và Indonesia, Việt Nam vẫn còn đi sau về chính sách thị thực. Theo số liệu từ bảng xếp hạng độ mở du lịch của các quốc gia của Henley Passport Index, Việt Nam có độ mở xếp thứ 80 trên tổng 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong khi đó Thái Lan xếp thứ 35, Indonesia xếp thứ 48, Singapore xếp thứ 15 còn Malaysia vào top 14.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An tháng 11/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhìn về phía trước, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026 không chỉ đơn thuần đuổi theo những con số. Theo Tiến sĩ Phạm Hà, CEO Lux Group, ngành cần chuyển dịch từ tư duy "đếm khách" sang tư duy "đo giá trị", lấy dữ liệu chất lượng làm nền tảng cho mọi hoạch định dài hạn.

Tiếp nối đà bứt phá, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định thành tích của năm 2025 không phải là điểm dừng mà là khởi đầu cho một chu kỳ phát triển chất lượng cao. Thứ trưởng nhấn mạnh công tác quảng bá và xúc tiến du lịch phải như "dòng chảy liên tục", nếu dừng lại chúng ta sẽ bị lãng quên. Tại Hội nghị xúc tiến du lịch quốc gia cho năm 2026, ông yêu cầu đổi mới hoạt động truyền thông theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và ứng dụng các nền tảng số. Với tài nguyên văn hóa sẵn có và sự hợp lực giữa các bên, Thứ trưởng Hồ An Phong tin du lịch Việt Nam có thể theo kịp và lọt vào nhóm dẫn đầu thế giới trong tương lai.

Việc đầu tư dài hạn cho du lịch và thể thao thành tích cao, như chỉ đạo của Thủ tướng, sẽ là động lực quan trọng để quảng bá bản lĩnh và phẩm chất con người Việt Nam ra thế giới.

"Khi văn hóa thẩm thấu vào từng sản phẩm du lịch, mỗi khách rời đi sẽ mang theo không chỉ các bức ảnh, mà còn là cảm nhận về một Việt Nam đổi mới và giàu bản sắc'', ông Phong nói.

Phương Anh