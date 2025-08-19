Năm 2024 ghi nhận 242 vụ án hình sự về động vật hoang dã

Báo cáo Công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ghi nhận năm 2024 có 242 vụ án hình sự về động vật hoang dã, giảm 14,5% so với năm trước.

Báo cáo được (ENV) công bố ngày 19/8 cho thấy trong 242 vụ án hình sự về động vật hoang dã, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng vi phạm 239 vụ, chiếm tỷ lệ 98,8%.

Báo cáo đánh giá, quá trình xử lý tội phạm về động vật hoang dã thường mất nhiều thời gian, có thể hơn một năm kể từ thời điểm thu giữ tang vật cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử. Do đó, tính đến thời điểm báo cáo được thực hiện, chỉ có 203 vụ án có đối tượng bị bắt giữ trong năm 2024 đã được xét xử.

Tang vật rùa nước ngọt đốm đen thu giữ tại một vụ án. Ảnh: ENV

ENV cho biết, 2024 là năm có nhiều vụ án được xét xử nhất với 288 vụ (bao gồm cả số vụ bắt năm 2023). Trong đó, có 118 vụ đối tượng bị áp dụng hình phạt tù, chiếm tỷ lệ 41%.

Nổi bật là vụ án do Tòa án nhân dân TP HCM xử đối tượng Lê Phùng Biển 24 năm tù (12 năm về tội liên quan đến buôn bán động vật hoang dã và 12 năm tù về tội buôn lậu) do vận chuyển trái phép 505 kg cá ngựa khô, 56,3 kg xương hổ, báo gấm, báo hoa mai sư tử, móng và răng nanh gấu ngựa, 87 kg gỗ cùng các sản phẩm khác tại cảng Cát Lái.

Cùng chịu chung mức án 12 năm tù còn có Phạm Thị Tám bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xử phạt vì hành vi nuôi nhốt và buôn bán trái phép 16 cá thể tê tê java, 3 con rùa hộp trán vàng miền trung, 8 con rùa đầu to và 5 rắn hổ mang chúa.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV chia sẻ, việc triệt phá các đường dây buôn bán trái phép xuyên quốc gia và bắt giữ được đối tượng cầm đầu đóng vai trò then chốt trong nỗ lực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về động vật hoang dã.

"Chỉ khi những kẻ cầm đầu các đường dây quy mô lớn bị điều tra, truy tố và xử lý nghiêm minh, thì các tổ chức tội phạm mới thực sự bị xóa bỏ, từ đó tạo ra chuyển biến rõ rệt trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này," bà Hà nói.

Gia Chính