Nakamura nghĩ 67 phút cho một nước cờ, đối thủ ngáp ngủ

CyprusKỳ thủ số hai thế giới Hikaru Nakamura quên khai cuộc, nghĩ 67 phút ở nước 13 rồi đổ lỗi cho trợ lý trong ván thua Javokhir Sindarov ở vòng 5 Candidates 2026.

Ván đấu tâm điểm giữa Nakamura và Sindarov diễn ra theo kịch bản thú vị, với bước ngoặt xuất hiện ngay từ nước 13. Sau khi bất ngờ lựa chọn Gambit Marshall và chấp nhận thí hai tốt từ sớm, kỳ thủ Mỹ đưa ván đấu vào thế trận phức tạp như mong muốn. Tuy nhiên, khi Sindarov đáp trả bằng nước 12 nhập thành, chấp nhận rủi ro bị tấn công thành. Nước cờ này khiến kỳ thủ 38 tuổi gặp nhiều khó khăn dù cầm quân trắng.

Ở vị trí này, Nakamura suy nghĩ tới 67 phút 44 giây, hơn nửa quỹ thời gian cho một nước đi. Anh cân nhắc giữa hai lựa chọn, trong đó 13.Ne4! được đánh giá là chính xác, nhưng cuối cùng lại chọn 13.h4?, nước đi khiến ưu thế chiến lược của Đen trở nên rõ ràng khi Trắng không thể bù đắp cho hai tốt đã mất.

"Anh ấy nghĩ hơn một tiếng cho một nước cờ, nhưng sau đó lại đi sai", Sindarov nói sau ván đấu. "Sau đó tôi tận dụng lợi thế và chơi rất tốt".

Hikaru Nakamura suy nghĩ trong ván đấu với Javokhir Sindarov ở vòng 5 Candidates tại Cyprus ngày 3/4/2026. Ảnh: FIDE

Trong lúc Nakamura suy nghĩ ở nước 13, Sindarov vào phòng chờ và nhiều lần ngáp ngủ, ngửa đầu ra sau ghế. Phòng chờ được thiết kế tách biệt khu thi đấu, có màn hình để các kỳ thủ theo dõi khi nào đối phương đi quân. Sau nước 13 của Nakamura, Sindarov chỉ mất hai phút đáp trả và đó là nước cờ tốt nhất.

Sau sai lầm của Nakamura, ván đấu gần như chỉ còn diễn ra theo một chiều. Sindarov không vội vàng mà từng bước củng cố ưu thế, hạn chế tối đa cơ hội phản công của đối thủ. Sau đó kỳ thủ 20 tuổi đổi hầu hết các quân, đưa ván đấu vào tàn cuộc với lợi thế ba tốt, dù tượng trái màu. Lợi thế đó quá lớn, giúp kỳ thủ Uzbekistan thắng sau 41 nước cờ.

Sau trận, Nakamura thẳng thắn cho rằng nguyên nhân thất bại nằm ở khâu chuẩn bị. Anh tiết lộ biến 12...0-0 của Sindarov không có trong tài liệu của đội hỗ trợ, khiến anh hoàn toàn bị bất ngờ. "Đây hoàn toàn là lỗi của đội ngũ chuẩn bị", kỳ thủ Mỹ nói. "Rất khó tìm ra phương án chính xác nước mã e4 ngay tại bàn cờ, nếu không biết trước ý tưởng".

Candidates quan trọng bậc nhất làng cờ, nên các kỳ thủ góp mặt đều có đội ngũ hỗ trợ đều là các kỳ thủ trình độ cao. Đội này sẽ nghiên cứu và dự đoán những biến khai cuộc đối thủ có thể sử dụng, hoặc có thể gây bất ngờ cho đối thủ.

Dù vậy, trong phần phân tích sau đó, Nakamura cũng thừa nhận bản thân có trách nhiệm khi không tìm được lời giải trong ván đấu. Ván thua khiến anh tụt lại khá xa trong cuộc đua, kém Sindarov tới ba điểm sau 5 vòng.

Thế cờ khiến Nakamura mất hơn 67 phút suy nghĩ, trước khi đi nước h4. Nước cờ tốt nhất phải là Ne4.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng này giúp Sindarov đạt +4 (bốn thắng, một hòa), thành tích gần như hoàn hảo ở giai đoạn đầu Candidates. Kỳ thủ Uzbekistan cũng vươn lên số năm thế giới trên bảng Elo tức thời, và trở thành ứng viên sáng giá nhất cho suất thách đấu Vua cờ Gukesh Dommaraju.

Trong khi đó, Caruana cho thấy anh chưa sẵn sàng buông cuộc đua. Sau thất bại trước Sindarov ở vòng bốn, kỳ thủ Mỹ nhanh chóng trở lại bằng ván thắng Matthias Bluebaum. Cầm quân trắng, Caruana chủ động chuẩn bị phương án chống lại phòng thủ Petroff.

Ý tưởng 9.f4! của Caruana phát huy hiệu quả tối đa khi Bluebaum tỏ ra lúng túng ngay từ đầu. Kỳ thủ Đức thừa nhận sau trận rằng anh không biết biến này và cảm thấy mọi nước đi của mình đều không đạt yêu cầu. Sai lầm liên tiếp khiến thế trận nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo điều kiện cho Caruana triển khai tấn công.

Khác với nhiều ván đấu đỉnh cao thường kết thúc bằng việc đối thủ xin thua, ván này khép lại bằng chiếu hết trên bàn cờ, điều càng hiếm thấy ở Candidates. Caruana hoàn tất chiến thắng bằng một nước đi tốt chiếu hết, khép lại màn trình diễn thuyết phục và nâng tổng điểm lên 3,5, tiếp tục bám sát Sindarov với khoảng cách một điểm.

Ở hai cặp còn lại, Anish Giri hòa Vi Dịch (Wei Yi) trong ván đấu không có nhiều đột biến. Tương tự, Praggnanandhaa Rameshbabu và Andrey Esipenko cũng chia điểm sau khi lặp lại thế bất biến, dù vẫn còn nhiều quân trên bàn.

Sau năm vòng, Sindarov dẫn đầu với 4,5 điểm, tạo khoảng cách đáng kể với phần còn lại. Caruana đứng thứ hai với 3,5 điểm, trong khi nhóm phía sau gồm Giri và Praggnanandhaa có 2,5 điểm. Với phong độ hiện tại, Sindarov thậm chí có thể chỉ cần duy trì lối chơi chắc chắn để bảo toàn lợi thế trong các vòng còn lại.

Ở nội dung nữ của Candidates 2026, cuộc đua trở nên kịch tính hơn khi xuất hiện ba kỳ thủ cùng dẫn đầu. Kateryna Lagno đánh bại Bibisara Assaubayeva để trở lại cuộc đua, trong khi Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner) thắng ván thứ hai liên tiếp trước Vaishali Rameshbabu.

Lagno tận dụng sai lầm trong khai cuộc của Assaubayeva để giành ưu thế, trước khi chuyển hóa thành chiến thắng. Kỳ thủ Kazakhstan thừa nhận đã tính nhiều biến nhưng cuối cùng lại mắc sai lầm. Trong khi đó, Chu thể hiện lối chơi chắc chắn và chính xác, từng bước cải thiện vị trí để giành trọn điểm trong một ván đấu được đánh giá cao về mặt chiến lược.

Anna Muzychuk không thể bứt lên khi hòa nhanh với Aleksandra Goryachkina, qua đó để Lagno và Zhu bắt kịp. Ở ván còn lại, Đàm Trung Di (Tan Zhongyi) chia điểm với Divya Deshmukh.

Sau năm vòng, Muzychuk, Lagno và Zhu cùng dẫn đầu bảng nữ với ba điểm. Goryachkina và Assaubayeva bám sát ngay sau với 2,5 điểm.

Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ cờ vua đỉnh cao, nơi 8 kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra người thách đấu ĐKVĐ thế giới Gukesh Dommaraju và Ju Wenjun. Vòng sáu diễn ra từ 19h45 hôm nay 4/4, giờ Hà Nội.

Xuân Bình tổng hợp