Naka JP ứng dụng phong cách Nhật vào thiết kế không gian sống

Trước xu hướng sống tối giản, Naka JP ứng dụng triết lý thiết kế Nhật Bản vào không gian sống, thông qua vật liệu tự nhiên, bố cục đủ và decor đồng bộ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong những năm gần đây, nhiều gia đình Việt quan tâm hơn đến phong cách sống tối giản và sự cân bằng tinh thần. Cùng với xu hướng này, decor - trang trí phong cách Nhật Bản xuất hiện ngày càng nhiều trong không gian sống hiện đại, không chỉ với vai trò trang trí còn góp phần định hình lối sống chậm, tinh tế và bền vững.

Khác với các sản phẩm trang trí mang tính phô trương hoặc chạy theo xu hướng ngắn hạn, decor phong cách Nhật Bản đề cao sự giản dị và tính vừa đủ. Mỗi vật dụng thiết kế với vai trò rõ ràng, cân bằng giữa hình thức và công năng. Cách tiếp cận này giúp không gian duy trì giá trị sử dụng lâu dài và hạn chế cảm giác lỗi thời.

Theo các chuyên gia thiết kế nội thất, thẩm mỹ Nhật Bản tập trung vào trải nghiệm của con người trong không gian sống hơn là tạo ấn tượng thị giác tức thời. Vì vậy, đồ decor không nhằm lấp đầy không gian mà hỗ trợ không gian vận hành tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái cho người sử dụng.

Trang trí phong cách Nhật Bản thể hiện rõ qua hình thức tối giản và bảng màu trung tính. Các gam màu như be, nâu gỗ, trắng và xám nhạt được sử dụng phổ biến, kết hợp với đường nét mềm mại và hạn chế chi tiết cầu kỳ. Cách xử lý này giúp không gian giữ được sự nhẹ nhàng và dễ chịu.

Chất liệu tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong phong cách thiết kế Nhật, như gỗ, gốm, vải thô, giấy, mây tre tạo cảm giác ấm áp, đồng thời tăng sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Những vật dụng nhỏ như đèn giấy, bình gốm thủ công, khay gỗ hoặc tranh treo tối giản thường được lựa chọn để tạo điểm nhấn vừa phải cho cả căn phòng.

Đặc điểm khác của decor Nhật Bản là sự trân trọng dấu ấn thủ công. Những bề mặt không hoàn hảo có chủ ý, như vết men gốm tự nhiên hay vân gỗ nguyên bản, được xem là giá trị thẩm mỹ, thể hiện tinh thần wabi-sabi đặc trưng của Nhật Bản.

Theo Naka JP, trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, không gian sống ngày càng được xem là nơi tái tạo năng lượng. Thiết kế phong cách Nhật Bản góp phần tạo môi trường yên tĩnh, hỗ trợ giảm căng thẳng và giúp người sử dụng duy trì trạng thái cân bằng sau các hoạt động thường ngày.

Phong cách này phù hợp với nhà, được ứng dụng tại căn hộ, nhà phố, homestay, quán trà và các không gian dịch vụ có định hướng thẩm mỹ tinh tế. Việc áp dụng decor Nhật không yêu cầu thay đổi toàn bộ nội thất, mà có thể bắt đầu từ những chi tiết nhỏ, linh hoạt theo nhu cầu và ngân sách.

Yếu tố khiến thiết kế này được nhiều gia đình lựa chọn là tính bền vững. Các sản phẩm thường có tuổi thọ cao, dễ kết hợp với nhiều phong cách và ít chịu tác động của xu hướng ngắn hạn. Nhiều người ưu tiên đầu tư vào các món đồ sử dụng lâu dài, phù hợp với lối sống tiết chế và có trách nhiệm.

Theo nhận định của giới chuyên môn, xu hướng này phù hợp với sự phát triển của thị trường nội thất Việt Nam, khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến giá trị sử dụng và cảm xúc trong không gian sống, thay vì chỉ quan tâm đến hình thức. Tại Việt Nam, một số đơn vị thiết kế và thi công nội thất theo phong cách Nhật Bản đã phát triển các dòng decor đồng bộ với không gian sống.

Đại diện Naka JP cho biết, decor cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với ánh sáng, vật liệu và nhịp sinh hoạt của gia đình, thay vì tồn tại như các chi tiết rời rạc. Theo đó, mỗi món đồ trang trí khi được lựa chọn phù hợp giúp hoàn thiện thẩm mỹ không gian, góp phần nâng cao trải nghiệm sống tổng thể. Sự kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và nhu cầu sinh hoạt của gia đình Việt đang mở ra hướng tiếp cận mới cho thiết kế nội thất, với trọng tâm là sự cân bằng, bền vững, giá trị lâu dài.

Hoàng Đan