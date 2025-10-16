Naka JP mang thiết kế tối giản Nhật Bản vào không gian sống Việt

Kế thừa tinh thần "chuẩn Nhật" từ tập đoàn Nakajitsu, Naka JP giới thiệu phong cách thiết kế tối giản, bền vững cho không gian sống tại Việt Nam.

Với đội ngũ chuyên gia từ tập đoàn Nakajitsu - doanh nghiệp Nhật Bản có gần 40 năm kinh nghiệm trong thiết kế và thi công nhà ở, Naka JP đang mở rộng mô hình nhà ở chuẩn Nhật tại Việt Nam. Hướng tiếp cận của doanh nghiệp tập trung vào tính công năng, độ bền và sự tối giản có chủ đích - những yếu tố đã làm nên bản sắc kiến trúc Nhật hiện đại.

Không gian phong cách Nhật được thiết kế bởi kiến trúc sư Naka JP. Ảnh: Naka JP

Tập đoàn Nakajitsu, tiền thân là Công ty TNHH Nakajima Jitsugyo, thành lập năm 1987, hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực thiết kế và phát triển nhà ở. Khi mở rộng hoạt động sang Việt Nam, Nakajitsu chuyển giao công nghệ, quy chuẩn thiết kế cùng triết lý "sống chất lượng trong từng chi tiết nhỏ" thông qua thương hiệu Naka JP.

Ông Uematsu - CEO Naka JP. Ảnh: Naka JP

Các chuyên gia Nhật Bản tại Naka JP trực tiếp tham gia toàn bộ quy trình từ khảo sát, thiết kế đến giám sát thi công và đào tạo kỹ sư Việt Nam. Mỗi công trình được đảm bảo ba yếu tố cốt lõi: thẩm mỹ, công năng và độ bền. Phong cách thiết kế của đơn vị chú trọng giảm thiểu chi tiết thừa, tối ưu diện tích sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió hiệu quả - vừa đáp ứng thói quen sinh hoạt, vừa mang lại cảm giác thoáng đãng đặc trưng của nhà Nhật.

Một trong những điểm nhấn của doanh nghiệp nằm ở hệ thống vật liệu và thiết bị nhập khẩu từ Nhật Bản, kết hợp cùng quy trình thi công được giám sát bởi chuyên gia Nakajitsu. Các tiêu chuẩn về kết cấu, an toàn và độ chính xác được tuân thủ, giúp công trình duy trì chất lượng và hình thức trong thời gian dài. Doanh nghiệp cũng ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, hướng đến những không gian sống bền vững.

Không gian sống kiểu Nhật do Naka JP thiết kế.

Đội ngũ của doanh nghiệp còn điều chỉnh thiết kế cho phù hợp khí hậu, văn hóa và thói quen sinh hoạt của người Việt. Từng chi tiết được cân nhắc để vừa giữ tinh thần tối giản, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Theo đại diện Naka JP, mục tiêu của doanh nghiệp là mang tinh thần "sống an yên và tinh tế" đặc trưng của người Nhật vào không gian sống Việt, góp phần hình thành chuẩn mực mới trong thiết kế nhà ở đô thị hiện đại.

