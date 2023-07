MỹGấu đen đói bụng muốn bắt một trong hai con nai sừng tấm nhỏ nhưng liên tục thất bại trước sự xua đuổi quyết liệt của mẹ chúng.

Nai sừng tấm mẹ dọa gấu đen trèo vội lên cây Nai sừng tấm mẹ bảo vệ đàn con khỏi gấu đen. Video: Viral Hog

Một cư dân ghi lại cuộc chạm trán giữa mẹ con nai sừng tấm (Alces alces) và gấu đen (Ursus americanus) gần thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ, và chia sẻ trên mạng hôm 29/6. Thước phim cho thấy gấu đen đang cố gắng bắt một trong hai con nai sừng tấm nhỏ, nhưng bị mẹ chúng ngăn cản quyết liệt và nhiều lần phải trốn lên cây.

Ở Bắc Mỹ, nếu có cơ hội, cả gấu đen lẫn gấu xám đều có thể trở thành những kẻ săn mồi đáng gờm đối với con non của động vật móng guốc vào mùa xuân và đầu hè, theo nhà tự nhiên học Mỹ Ethan Shaw. Con non của hươu đuôi trắng, nai sừng xám, bò rừng bison hay tuần lộc, rất dễ bị tổn thương trước một con gấu đói bụng. Gấu có thể tìm kiếm trong những bụi cỏ cao và bụi rậm nếu nghi ngờ có nai nhỏ đơn độc ở đó, hoặc lao vào một đàn nai sừng xám với hy vọng một con non sẽ bị lạc phía sau.

Trong khi hươu và nai sừng xám thường không bảo vệ con non quyết liệt trước gấu (dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ), nai sừng tấm lại khác. Chúng không chỉ là thành viên lớn nhất trong gia đình hươu nai mà còn là một trong những loài hung dữ nhất.

Theo Shaw, nai sừng tấm giận dữ đang bị dồn vào chân tường là một trong số những con vật mà người ta không muốn gặp nhất trong các khu rừng và vùng núi phía bắc của Bắc Mỹ và lục địa Á - Âu. Tại Alaska, chúng thậm chí còn gây thương tích cho nhiều người hơn là gấu.

Gấu - kể cả gấu xám Bắc Mỹ to lớn hay gấu đen nhỏ hơn - thường gặp thách thức lớn khi muốn ăn thịt nai sừng tấm con. Tuy nhiên, đôi khi những kẻ săn mồi cũng giành chiến thắng. Năm ngoái, một con gấu xám Bắc Mỹ trong Công viên Quốc gia Glacier, bang Montana, giết chết một con nai sừng tấm nhỏ.

Gấu đen là động vật ăn tạp, nghĩa là chúng ăn cả thực vật lẫn động vật. Shaw cho biết, động vật móng guốc là nguồn năng lượng bổ sung cho gấu khi chúng cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn mùa xuân, hoặc khi phải nuôi hai hay ba con gấu nhỏ. Hành vi săn mồi này cũng giúp giữ cho các quần thể động vật móng guốc nằm trong tầm kiểm soát.

Thu Thảo (Theo Earth Touch News)