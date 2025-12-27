Nagakawa hợp tác Điện Máy Xanh mở rộng hệ thống phân phối

Nagakawa và Điện Máy Xanh ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030 mở rộng thị phần và tối ưu hóa hệ thống phân phối, ngày 23/12.

Theo nội dung thỏa thuận, từ năm 2026, hai bên sẽ tập trung nguồn lực để đẩy mạnh phân phối các dòng sản phẩm chủ lực của Nagakawa trên toàn hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh. Trong đó, mảng điều hòa không khí dân dụng vốn là thế mạnh cốt lõi của Nagakawa sẽ tiếp tục được ưu tiên phát triển về độ phủ và chính sách bán hàng.

Điểm mới trong giai đoạn hợp tác này là kế hoạch mở rộng danh mục sang các ngành hàng gia dụng và thiết bị nhà bếp của Nagakawa, hướng tới việc cung cấp các giải pháp trọn bộ cho không gian sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của hộ gia đình Việt Nam.

CEO Tập đoàn Nagakawa Nguyễn Thị Huyền Thương và CEO Điện Máy Xanh Đoàn Văn Hiểu Em ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Nagakawa

Hai đơn vị đánh giá hợp tác là bước chuyển mình quan trọng trong mối quan hệ giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ, nâng cấp từ các hợp đồng thương mại thường niên sang định hướng chiến lược dài hạn kéo dài 5 năm.

Theo đại diện Nagakawa, đơn vị có 3 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại hệ thống Điện Máy Xanh. Kết quả này không chỉ chứng minh sức hấp dẫn của sản phẩm với người tiêu dùng, còn khẳng định sự tương thích về năng lực vận hành và triết lý kinh doanh giữa hai bên. "Đây là tiền đề để hai doanh nghiệp quyết định gắn kết sâu rộng hơn nhằm khai thác tối đa tiềm năng thị trường trong chu kỳ kinh doanh mới", vị đại diện chia sẻ.

Đại diện hai bên cũng cho biết, hợp tác diễn ra trong bối cảnh thị trường điện máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Áp lực cạnh tranh ngày càng tăng buộc các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ bán hàng đơn thuần sang tối ưu hóa trải nghiệm và dịch vụ. Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giúp hai bên chủ động hơn trong việc quy hoạch nguồn hàng, ổn định giá cả và nâng cao chất lượng phục vụ, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Sản phẩm của Nagakawa trưng bày và phân phối rộng rãi trong chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh. Ảnh: Nagakawa

Với Nagakawa, việc đồng hành cùng nhà bán lẻ chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam là bước đi then chốt trong chiến lược mở rộng độ phủ. Hệ thống cửa hàng trải dài khắp 63 tỉnh thành của Điện Máy Xanh sẽ giúp sản phẩm của hãng tiếp cận nhanh chóng và sâu rộng hơn tới người tiêu dùng, từ khu vực đô thị đến nông thôn. Ngược lại, Điện Máy Xanh cũng đa dạng hóa được danh mục sản phẩm, mang đến nhiều lựa chọn chất lượng với mức giá hợp lý cho khách hàng, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trên từng điểm bán.

CEO Tập đoàn Nagakawa Nguyễn Thị Huyền Thương chia sẻ với Điện Máy Xanh. Ảnh: Nagakawa

Về định hướng sắp tới, bà Nguyễn Thị Huyền Thương, CEO Tập đoàn Nagakawa cho biết, giai đoạn 2026-2030 mở ra một chu kỳ mới với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Lãnh đạo Nagakawa nhấn mạnh, việc hợp tác với các đối tác phân phối hàng đầu như Điện Máy Xanh được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa tham vọng này. Không dừng lại ở một thỏa thuận thương mại, sự hợp tác này còn thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của hai thương hiệu Việt, cùng chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm để tạo ra giá trị gia tăng cho người dùng.

Thanh Thư