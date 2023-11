Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt huyền thoại Rafael Nadal xếp dưới Lý Hoàng Nam trên bảng điểm ATP.

Theo bảng điểm cập nhật tuần này, Nadal có 45 điểm, xếp thứ 664 còn Lý Hoàng Nam có 68 điểm, xếp thứ 535 thế giới. Tay vợt Việt Nam hiện xếp trên Nadal 129 bậc ATP.

Hoàng Nam (phải) chụp cùng Nadal khi đến Australia Mở rộng 2023 tập luyện và chờ suất dự bị vòng loại. Ảnh: FBNV

Nadal rớt tới 420 bậc so với bảng điểm tuần trước, do bị trừ 200 điểm có được từ trận thắng Casper Ruud tại ATP Finals 2022. So với đầu năm 2023, "Vua đất nện" tụt tới 662 bậc.

Nadal không thi đấu từ khi dính chấn thương hông tại vòng hai Australia Mở rộng đầu năm 2023. Tay vợt 37 tuổi sau đó vật lộn điều trị, phải lên bàn mổ hồi tháng Sáu và lỡ toàn bộ mùa này. Anh từng thông báo kế hoạch giải nghệ vào 2024, sau khi liên tiếp dính chấn thương dai dẳng.

Việc không thi đấu từ trong hơn chín tháng qua khiến Nadal trải qua nhiều cột mốc buồn trên bảng điểm ATP. Hôm 20/3, anh lần đầu văng khỏi top 10 ATP sau 18 năm, chấm dứt kỷ lục 912 tuần liên tiếp có mặt trong top 10 thế giới, với tổng cộng 6.538 ngày, bắt đầu từ 25/4/2005.

Sau Roland Garros 2023, Nadal rớt khỏi top 100. Anh tụt thêm hơn 100 bậc nữa sau Mỹ Mở rộng cùng năm. Đầu tháng 10, ông Craig Tiley, Giám đốc Australia Mở rộng tiết lộ Nadal đã xác nhận với riêng ông về việc tham dự giải Grand Slam đầu năm 2024. Nếu Nadal không kịp bình phục để dự giải, số điểm của anh sẽ về 0.

Tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam bị trừ 30 điểm so với tuần trước và vừa rớt 92 bậc xuống thứ 535 thế giới. Hôm qua 14/11, Hoàng Nam thắng trận ra quân ở giải M25 Hua Hin tại Thái Lan, với tỷ số 5-7, 6-2, 6-3 trước tay vợt chủ nhà Kasidit Samrej.

Vy Anh