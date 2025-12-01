Nadal và những hoài niệm về 'Big 3'

Một năm sau ngày giải nghệ, huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vẫn đang thích nghi và tận hưởng cuộc sống mới, bên cạnh những hoài niệm về những năm tháng đỉnh cao.

Dấu chân của Nadal cùng biểu tượng cup Roland Garros và con số kỷ lục 14 lần vô địch được in lên sân đấu trung tâm Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 25/5. Ảnh: Reuters

Ở tuổi 39, Nadal chính thức nói lời tạm biệt với làng quần vợt trong lễ tri ân trang trọng tại Roland Garros năm nay, nơi anh khắc tên bản thân thành bất tử với 14 danh hiệu Grand Slam đất nện. Một bức tượng tái hiện Rafa đã được dựng ở lối vào chính của Tổ hợp Roland Garros từ năm 2021, và giờ ngay trên sân trung tâm Philippe Chatrier, bàn chân của anh cũng đã ghi dấu mãi mãi theo nghĩa đen.

Hiện tại, Nadal cùng vợ Maria Francisca Perello sống tại Mallorca, nơi cả hai lớn lên và bắt đầu hẹn hò 20 năm trước. Con trai cả, Rafael Jr., cũng bắt đầu học mầm non. Cuộc sống của Nadal giờ đây xoay quanh gia đình, đặc biệt khi con trai thứ hai Miquel ra đời hồi tháng 8/2025. Nhưng việc nhà không phải lý do duy nhất khiến Rafa bỏ quên cây vợt suốt từ thời điểm giải nghệ.

"Đầu tiên phải nói rằng, tôi vẫn cảm thấy rất đau bàn chân. Tôi gặp khó khăn lớn trong việc đi lại trong khoảng một tháng sau khi nghỉ thi đấu", Nadal nói về bệnh lý ở bàn chân, trên NY Times. "Tôi cũng chưa có động lực cụ thể để trở lại sân".

Phải đến tuần trước, Nadal mới quay lại sân, đánh tập cùng Alexandra Eala - ngôi sao đang lên của quần vợt nữ - tại học viện mang tên anh ở Manacor. Một việc làm "mới mẻ" của Nadal trong bối cảnh anh chẳng có lịch trình nào cố định kể từ lúc treo vợt. Trong tuần, Rafa có thể đến phòng gym trong vài buổi sáng, chơi golf khoảng hai đến ba lần, hoặc đưa đón Rafael Jr. đi học. Bên cạnh đó là công việc với học viện, quỹ từ thiện, những buổi gặp gỡ nhà tài trợ và các phần việc kinh doanh khác.

"Tôi vẫn theo dõi tin tức thể thao, nhưng tôi cũng có nhiều thứ khác quan trọng hơn trong cuộc sống", Nadal giải thích lý do không làm HLV toàn thời gian. "Tôi yêu tennis cùng nhiều việc khác. Tôi vẫn đang tận hưởng giai đoạn này của cuộc đời".

Djokovic, Federer, Nadal, Murray (từ trái qua phải) chụp ảnh kỷ niệm trong lễ tri ân Nadal, trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 25/5. Ảnh: ATP

Dù nói gì, quần vợt vẫn là đam mê của Nadal. Không phải bởi những chiến thắng, danh hiệu hay kỷ lục, mà vì cảm xúc mà tennis mang lại cho "Vua đất nện". Đặc biệt nhất với Rafa dĩ nhiên là màn ganh đua kinh điển cùng Roger Federer và Novak Djokovic, tạo nên thương hiệu "Big 3". Họ đã thâu tóm 66 Grand Slam, định hình quần vợt thế giới hơn hai thập kỷ và tạo dựng sự thống trị lâu nhất, đáng gờm nhất trong lịch sử thể thao.

Trong lễ chia tay ở Paris hè vừa qua, Nadal khẳng định anh không thể đạt tới đẳng cấp và giành nhiều vinh quang đến thế, gồm 92 danh hiệu cùng một HC vàng đơn nam Olympic và năm lần vô địch Davis Cup, nếu Federer hay Djokovic không xuất hiện. Rafa tin rằng mỗi thành viên của Big 3 đã chẳng thể phá vỡ kỷ lục 14 Grand Slam của Pete Sampras nếu không có sự thúc đẩy từ những người còn lại.

"Chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi", Nadal nói. "Chúng tôi đẩy mọi thứ đến giới hạn trong kỷ nguyên của mình. Khi tập luyện, tôi tập để cải thiện bản thân, nhưng đồng thời tôi phải tập vì không muốn thụt lùi so với đối thủ".

Nadal liên tục tìm cách nâng cấp bản thân bằng việc đánh giá những gì Federer và đặc biệt là Djokovic làm tốt hơn anh. Trong mùa giải 2011 đầy tổn thương, Rafa phải chứng kiến Djokovic vô địch ba Grand Slam cùng những thất bại ở sáu trận chung kết, trong đó có Wimbledon và Mỹ Mở rộng, bên cạnh bốn giải Masters 1000. Năm ấy, Nadal toàn thua Nole.

"Sau mùa giải đó, tôi phải bổ sung sự đa dang tronng lối chơi. Tôi luôn tự nhủ mình phải làm gì đó để tăng cơ hội thắng Djokovic, đặc biệt trên sân cứng. Tôi nói chuyện với bác Toni và đội ngũ, rồi thiết lập kế hoạch và mục tiêu", Nadal nhớ lại. "Tôi cần chơi quyết liệt, đồng thời nâng cao chất lượng ở cú thuận tay để kiếm winner".

Rafael Nadal – sự vĩ đại trong hình hài con người Sự vĩ đại của Nadal.

Năm 2012, sau khi thua Djokovic ở trận chung kết gần sáu giờ đồng hồ kinh điển tại Australia Mở rộng, Nadal đã thắng cả ba trận đối đầu tiếp theo ở Monte Carlo Masters, Rome Masters và Roland Garros. Mùa kế tiếp, Rafa bắt đầu hạ Djokovic trên mặt sân cứng. Với Federer, Nadal thực sự phá hủy cú trái một tay của huyền thoại Thụy Sĩ.

"Ở góc độ nhất định, việc có những người như Novak hay Roger phía trước sẽ giúp bạn biết rõ hơn mình phải làm gì", Nadal nói.

Chấn thương xuyên suốt sự nghiệp ảnh hướng lớn đến Nadal. Cựu tay vợt Tây Ban Nha thừa nhận không thể cạnh tranh với Djokovic trên sân cứng do thể trạng gặp quá nhiều vấn đề, dẫn đến giảm tự tin trong việc thực hiện động tác khó hay tạo ra những cú đánh như mong muốn. Cơ thể bị giới hạn khiến Nadal chấp nhận thực tại. Anh hơn Federer về thành tích đối đầu, 24 thắng 16 thua, nhưng kém Djokovic với 31 thất bại sau 60 trận.

Tuy nhiên, nhắc đến sân cứng không phải chỉ gợi lại ký ức buồn cho Nadal. Ở mặt sân cứng Mỹ Mở rộng, anh vô địch bốn lần, biến địa điểm này trở thành Grand Slam thành công thứ hai. Tại sân chính Arthur Ashe, Nadal phát hiện rằng gió thường mạnh hơn trước những lúc mái che chuẩn bị đóng lại, từ đó biến hóa cú giao bóng vốn không phải điểm mạnh. Ngoài ra, bầu không khí tại New York cũng là điều Nadal mãi không quên.

Phản ứng giàu cảm xúc của Nadal sau khi giành điểm quyết định trận chung kết Mỹ Mở rộng 2019, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

"Tôi là người giàu cảm xúc với tinh thần mãnh liệt, một người đam mê quần vợt. Vì vậy, tôi cảm thấy rất gần gũi với nguồn năng lượng mà đám đông người hâm mộ New York tạo ra. Những trận đấu vào phiên buổi tối thật khó quên", Nadal nói. "Ban đầu, tôi không thấy thoải mái khi chơi trên mặt sân này. Tôi đã làm việc chăm chỉ để thay đổi cảm giác đó và đã đạt được. Sau cùng, tôi cảm thấy thật tuyệt mỗi khi tới đây".

Những tháng ngày quần quật trên sân đấu đã ở lại phía sau, giờ Nadal dành thời gian cho gia đình và những thú vui khác như golf, lặn biển và dĩ nhiên cả bóng đá với Real Madrid - đội bóng anh yêu. Rafa cười lớn khi được hỏi về khả năng một ngày nào đó làm chủ tịch CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Buổi phỏng vấn với New York Times tiếp nối bằng những mẩu giấy nhớ mà Nadal viết lại những thói quen của cậu con trai Miquel mới sinh được vài tháng. Một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đang thực sự tận hưởng chương mới của cuộc đời.

Vy Anh (theo New York Times)