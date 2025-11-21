Nadal trở lại sân tập sau một năm

Tây Ban NhaTròn một năm từ ngày giải nghệ, cựu số một thế giới Rafael Nadal trở lại sân tập, trực tiếp hướng dẫn tay vợt nữ số 50 thế giới Alexandra Eala.

"Thật tuyệt khi có lại cảm giác này sau một năm, trên sân tập với Eala", Nadal viết trên mạng xã hội sau buổi tập ngày 20/11.

Kể từ khi treo vợt, Nadal gần như không tập luyện môn thể thao mà anh đã trở thành huyền thoại. Ngôi sao Tây Ban Nha chỉ điều hành các học viện mang tên anh, đôi lúc đứng xem và chỉ đạo một số tay vợt tiềm năng như Eala tập luyện ở Mallorca.

Nadal (phải) và Eala sau buổi tập tại học viện quần vợt Nadal, Mallorca, Tây Ban Nha hôm 20/11. Ảnh: ATP

Nadal dành phần lớn thời gian trong một năm đầu giải nghệ để theo đuổi các môn thể thao khác mà anh yêu thích như golf và lặn biển. Tháng trước anh vừa tham dự một giải golf nghiệp dư cùng đàn anh thân thiết Roger Federer.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Federer tiết lộ một số nhà tài trợ đã liên hệ anh và Nadal để tổ chức một trận biểu diễn hoặc thậm chí một tour diễn tới nhiều thành phố trên thế giới. Federer cho rằng kế hoạch khả thi, nhưng chưa chắc chắn do anh và Nadal cần sắp xếp lịch trình công việc.

Eala là tay vợt Philippines 19 tuổi, tiến bộ vượt bậc mùa này, leo từ 143 lên 50 thế giới. Tại Miami Mở rộng, cô gây chấn động khi lần lượt đánh bại Jelena Ostapenko, Madison Keys và Iga Swiatek để tiến vào bán kết. Eala sau đó ra mắt Grand Slam tại Roland Garros, về nhì ở Eastbourne Mở rộng, và giành danh hiệu WTA Challenger Tour đầu tiên tại Guadalajara (Mexico).

Ngôi sao tuổi teen học ở học viện Nadal từ khi 12 tuổi và tốt nghiệp vào năm 2023. Cô là nhà vô địch đơn nữ Mỹ Mở rộng trẻ 2022 và vô địch đôi nữ trẻ Australia Mở rộng, Roland Garros. Cũng như nhiều đồng nghiệp, Eala chọn học viện Nadal ở Mallorca làm điểm tập huấn dài hạn trong những năm đầu sự nghiệp.

Eala đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 ở Thái Lan vào tháng tới. Cách đây 3 năm, tại SEA Games 31 ở Việt Nam, Eala giành 3 tấm HC đồng (đơn nữ, đôi nam nữ và đồng đội). Năm 2023, tay vợt Philippines cũng giành HC đồng ở ASIAD.

Từ khi thành lập học viện vào 2016, Nadal khá "mát tay" trong việc đào tạo các tài năng trẻ. Học viện của anh là bệ phóng cho Casper Ruud, người từng ba lần vào chung kết Grand Slam và á quân ATP Finals. Jaume Munar, thành viên tuyển Davis Cup Tây Ban Nha, cũng được Nadal chỉ bảo và tiến bộ vượt bậc mùa này khi thắng tám giải Challenger và vào vòng bốn Madrid Masters.

Vy Anh