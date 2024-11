Nadal: 'Tôi chưa chán quần vợt'

Rafael Nadal cho biết vẫn thích chơi quần vợt nhưng phải dừng lại vì cơ thể không cho phép, khi nói về quyết định giải nghệ ở Davis Cup.

"Sự thật là tôi chưa bao giờ chán quần vợt", Nadal nói với phóng viên trong cuộc phỏng vấn sau khi Tây Ban Nha thua Hà Lan ở tứ kết Davis Cup tối 19/11. "Tôi chấp nhận dừng lại vì cơ thể không cho phép chơi nữa. Tôi đã vài lần thử lại nhưng không thành công. Thật vinh dự khi biến sở thích thành nghề nghiệp trong thời gian dài. Tôi từng thua trận đầu tiên ở Davis Cup và bây giờ thua trận cuối cùng, một chu kỳ đã khép lại".

Nadal mừng một điểm số ở trận gặp Van de Zandschulp tại tứ kết Davis Cup, trên sân Jose Maria Martin Carpena, Malaga, Tây Ban Nha. Ảnh: DC

Nadal khép lại sự nghiệp sau khi thua Botic Van de Zandschulp 4-6, 4-6 ở trận đơn đầu tiên của tứ kết Davis Cup chiều 19/11. Anh từng thua trận ra mắt tuyển Davis Cup Tây Ban Nha năm 2004, sau đó thắng liền 29 trận cho tới khi gặp Van de Zandschulp hôm qua. Tuyển Tây Ban Nha sau đó cũng dừng bước, khi thua trận đánh đôi quyết định, dù Carlos Alcaraz đã san bằng tỷ số bằng việc thắng trận đơn thứ hai.

Nadal cho biết vẫn sẽ gắn bó với quần vợt vì đang sở hữu hệ thống học viện ở nhiều quốc gia. Anh cũng không loại trừ khả năng trở thành HLV nếu tìm thấy học trò tâm đầu ý hợp.

Kỷ lục gia giữ 14 Roland Garros nói: "Tôi muốn được nhớ đến như một người đàn ông tốt đến từ một ngôi làng nhỏ ở Mallorca. Hy vọng sự nghiệp của tôi truyền cảm hứng cho trẻ em theo đuổi giấc mơ của chúng. Tôi bắt đầu với quần vợt từ rất nhỏ, theo sự chỉ dạy của chú tôi và đến được ngày hôm nay. Mọi thứ tôi có bây giờ đều vượt quá sức tưởng tượng khi tôi bắt đầu sự nghiệp".

Nadal cảm ơn gia đình, các HLV, đội ngũ và đồng nghiệp đã cùng anh chia sẻ những cung bậc cảm xúc trong 20 năm sự nghiệp. Tay vợt 38 tuổi cũng cảm ơn thần may mắn vì những thành tựu có được, bởi theo anh làm việc chăm chỉ là không đủ. "Tôi tập luyện cật lực trên sân từ khi còn bé. Nhưng tôi thực sự may mắn, bởi vì bạn có thể thấy rất nhiều người đang cố gắng, chăm chỉ hết sức mỗi ngày nhưng không phải ai cũng đạt mục tiêu. Tôi là một trong số những người rất may mắn", Nadal cho hay.

Nadal khép lại sự nghiệp lừng lẫy với 1080 trận thắng, 92 danh hiệu ATP, gồm 22 Grand Slam, 36 Masters 1000. Anh giữ nhiều kỷ lục gần như không thể phá trên sân đất nện sở trường, đặc biệt là 14 chức vô địch Roland Garros. Nadal được xem là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời trên mặt sân bụi đỏ, với danh xưng "Vua đất nện".

Vy Anh