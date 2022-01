Nadal gặp thử thách lớn ở bán kết Australia Mở rộng

AustraliaRafael Nadal cách kỷ lục 21 Grand Slam hai trận thắng, nhưng khó nghĩ xa hơn trận bán kết với Matteo Berrettini - tay vợt hay bậc nhất ATP hiện nay.

Matteo Berrettini từng thổ lộ giấc mơ ngày bé là được đối đầu Rafael Nadal tại Grand Slam. Giấc mơ ấy thành hiện thực ở Mỹ Mở rộng 2019, khi tay vợt Italy đấu đàn anh ở bán kết. Berrettini hôm đấy không thắng set nào, chỉ chơi hay ở set đầu khi kéo được Nadal vào loạt tie-break. Thời điểm đó, Berrettini là hạt giống số 24 Mỹ Mở rộng, thấp hơn nhiều vị trí số bảy thế giới lúc này.

Nadal thắng Berrettini 7-6, 6-4, 6-1 ở bán kết Mỹ Mở rộng 2019. Ảnh: Tennis Head

"Đó là cơ hội tuyệt vời, giúp tôi nhận ra bản thân có thể tranh giành những danh hiệu lớn", Berrettini nhớ lại lần đối đầu duy nhất với Nadal tới lúc này. "Tôi đã xem anh ấy chơi rất nhiều giải và vô địch. Tôi thực sự muốn thắng Rafa trận này. Tôi biết bản thân có thể làm được, dĩ nhiên là rất khó khăn. Tôi đã ba lần vào bán kết Grand Slam, nghĩa là đủ khả năng chơi với những người giỏi nhất".

Berrettini đoạt thêm hai danh hiệu ATP và vào chung kết Wimbledon trong hơn một năm sau khi thua Nadal tại Mỹ Mở rộng. Anh lọt top 10 thế giới và trở thành một trong những NextGen hay nhất trên sân cứng và cỏ. Giai đoạn Berrettini thăng tiến cũng là lúc Nadal xuống dốc sự nghiệp. Tay vợt Tây Ban Nha không vào chung kết Grand Slam nào mùa trước, chỉ có hai danh hiệu và rớt xuống số sáu thế giới khi mùa giải khép lại.

Nadal gặp nhiều khó khăn ở trận tứ kết Australia Mở rộng với Denis Shapovalov. Anh gần như kiệt sức ở nửa sau trận đấu, thắng nhờ kinh nghiệm của bản thân và non tâm lý của đối thủ hơn là yếu tố chuyên môn. HLV Carlos Moya sau trận nói rằng Nadal mất nước nhiều đến mức có cảm giác anh đã giảm 4 kg trọng lượng. Cả Moya và HLV Toni Nadal đều xác nhận chủ nhân 20 Grand Slam suýt bỏ Australia Mở rộng, chỉ quyết định tham dự ba ngày trước lịch bay. Moya cũng nói rằng không ai trong đội nghĩ Nadal sẽ đi đến bán kết ở Grand Slam đầu năm.

Nadal thắng 74, thua 15 trận ở Australia Mở rộng. Ảnh: ATP

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với tôi lúc này là hai ngày nghỉ sau một trận đấu khốc liệt", Nadal nói trong cuộc họp báo trước bán kết. "Điều kiện thi đấu ở Australia luôn rất khó. Berrettini là một trong những tay vợt hay nhất thế giới. Tôi phải chơi với 100% phong độ để có cơ hội thắng cậu ấy. Dù kết quả thế nào thì việc lọt tới bán kết sau những gì phải trải qua cũng mang đến năng lượng tích cực cho tôi trong phần còn lại của mùa giải".

Nadal dính chấn thương bàn chân nửa cuối mùa trước, nghỉ hơn bốn tháng để điều trị. Anh sau đó mắc Covid-19 vào trung tuần tháng 12, sau khi dự giải biểu diễn ở Mubadala. Tại Australia Mở rộng năm nay, tay vợt Tây Ban Nha giao bóng tốt và dùng kinh nghiệm để điều tiết tốc độ trận đấu. Nhưng, Nadal sẽ phải hóa giải khả năng giao bóng và đánh thuận tay từ cuối sân của Berrettini, điều không nhiều tay vợt ATP làm được trên sân cứng. Thể trạng của Nadal cũng là dấu hỏi lớn, khi anh bị đau cơ bụng ở trận tứ kết. Dù Nadal nêu quyết tâm như thế nào ở Australia Mở rộng, tất cả đều biết anh luôn dồn hết năng lượng cho mùa đất nện, với trọng điểm Roland Garros.

"Tôi không quan tâm lắm đến những gì xảy ra trong tương lai", Nadal nói về cuộc đua Grand Slam của "Big 3". "Hạnh phúc của tôi không phụ thuộc vào việc có nhiều hay ít hơn Grand Slam so với người khác. Tôi hài lòng về sự nghiệp và cảm thấy rất may mắn được thi đấu trong kỷ nguyên rực rỡ của tennis. Trong thể thao cũng như cuộc sống, tôi luôn cho rằng bạn không nên so sánh bản thân với bất kỳ ai. Rõ ràng, bạn không thể thất vọng chỉ vì người hàng xóm có ngôi nhà lớn hơn hoặc chiếc xe đẹp hơn. Tôi chắc chắn không thất vọng nếu Novak hoặc Roger kết thúc sự nghiệp của họ với số Grand Slam nhiều hơn tôi".

Nadal 28 lần vào chung kết Grand Slam và vô địch 20 lần, gồm 13 danh hiệu Roland Garros. Anh năm lần vào chung kết Australia Mở rộng nhưng chỉ vô địch năm 2009.

Nếu hạ Berrettini, đối thủ của Nadal ở chung kết là Stefanos Tsitsipas hoặc Daniil Medvedev. Đây là hai hạt giống cao nhất còn lại ở Australia Mở rộng. Tsitsipas chỉ tốn ba set để thắng Jannik Sinner, còn Medvedev chơi gần năm tiếng mới thắng ngược Felix Auger-Aliassime sau năm set. Medvedev từng thắng nhanh Tsitsipas 3-0 ở bán kết năm ngoái.

Bán kết đơn nam Australia Mở rộng 2022 ngày 28/1 (giờ Hà Nội):

10h30: (7) Matteo Berrettini – (6) Rafael Nadal

15h30: (4) Stefanos Tsitsipas – (2) Daniil Medvedev

Nhân Đạt