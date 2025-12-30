Nadal: 'Đấu với Federer dễ hơn Djokovic'

Rafael Nadal hiểu rõ chiến thuật khi đối đầu đàn anh kình địch Roger Federer, nhưng trở nên mông lung hơn khi lên kế hoạch đối phó Novak Djokovic.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha AS hôm 28/12, Nadal nói anh chỉ tập trung vào một bài duy nhất là khai thác cú trái của Federer. Với những cú đánh bóng bổng xoáy và độ nảy cao, Nadal áp đảo Federer hoàn toàn ở sân đất nện và cũng không lép vế khi chơi ở các mặt sân khác.

"Tôi sẽ dồn bóng về trái tay của Federer, cho tới khi anh ấy đứng im chờ cú đánh tiếp theo", Nadal nói. "Khi đó tôi sẽ chuyển sang tấn công vào cú thuận tay của anh ấy. Việc lặp đi lặp lại cách chơi này khiến Federer mệt mỏi về tinh thần. Tôi cũng phải rất nỗ lực về tinh thần mới kéo dài được các loạt bóng bền đó. Cuối cùng, đó là phương án khả thi nhất khi gặp Federer".

Nadal, Djokovic và Federer (từ trái sang) khi là đồng đội tại Laver Cup 2021. Ảnh: ATP

Nadal gặp Federer 40 lần trong sự nghiệp hơn hai thập kỷ và thắng 24 trận, tỷ số 14-10 ở các trận chung kết. Tính riêng Grand Slam, họ gặp nhau 9 trận chung kết và Nadal thắng 6. Số này có trận chung kết được xem là hay nhất lịch sử ở Wimbledon 2008 khi Nadal thắng sau năm set và chấm dứt sự thống trị của Federer ở mặt cỏ London.

Trái với các cuộc gặp Federer, Nadal bối rối hơn khi lên phương án khắc chế Djokovic. Anh nói: "Djokovic thực sự khó lường, đặc biệt trên sân cứng trong giai đoạn sau sự nghiệp của cậu ấy. Để chiếm lợi thế với 2, 3 cú đánh là không thể. Tôi cần thể lực, tinh thần ở mức hoàn hảo. Tôi đã cố giao bóng mạnh hơn, nhưng cũng không mang lại hiệu quả".

Nadal nói anh thấy dễ thở hơn khi gặp Djokovic ở sân đất nện và sân cỏ, nơi sai số của tay vợt Serbia lớn hơn. Nadal thua 29-31 về đối đầu Nole, nhưng chiếm ưu thế 15-13 ở Grand Slam. Sở trường của hai tay vợt được thể hiện rõ khi tay vợt Tây Ban Nha áp đảo sân đất nện với tỷ số 20-8, còn Djokovic dẫn 20-7 ở sân cứng, bên cạnh tỷ số 2-2 ở sân cỏ.

Nadal giải nghệ cuối 2024 với 22 Grand Slam, hơn Federer hai danh hiệu. Trong khi đó, Djokovic vẫn đang thi đấu đỉnh cao và hướng đến major thứ 25 ở Australia Mở rộng tháng tới.

Vy Anh