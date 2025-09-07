Nadal: 'Alcaraz biến ảo hơn Sinner'

Chủ nhân 22 Grand Slam, Rafael Nadal nhận xét Carlos Alcaraz chơi biến hóa, khó lường hơn kình địch Jannik Sinner trước chung kết Mỹ Mở rộng 2025.

*Sinner - Alcaraz: 1h thứ Hai ngày 8/9, giờ Hà Nội.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Athletic ngày 6/9, Nadal gọi trận chung kết Roland Garros giữa Alcaraz và Sinner là "siêu cảm xúc", thuộc nhóm những trận đấu hay nhất mọi thời. Siêu sao người Tây Ban Nha khẳng định cả hai tay vợt đàn em đều có thể tiến bộ hơn và đạt đỉnh sự nghiệp sau vài năm nữa.

"Sinner tạo ra nhịp đánh thuận tay cực khó theo kịp", Nadal khen tay vợt người Italy. "Cậu ấy rất nhanh khi đón bóng sớm, chuyển đổi trạng thái phòng ngự sang tấn công siêu tốc".

Với Alcaraz, Nadal đánh giá ngôi sao đồng hương chơi đa dạng, biến hóa và khó lường hơn Sinner. "Alcaraz có thể phô diễn thứ tennis mà đôi khi Sinner không làm được", cựu số một thế giới nói. "Nhưng Alcaraz lại mắc nhiều lỗi hơn Sinner. Tìm được sự cân bằng là thách thức cho Alcaraz".

Alcaraz (phải) và Sinner bắt tay sau trận tứ kết Mỹ Mở rộng 2022, trên sân Arthur Ashe, New York, nơi Alcaraz thắng sau năm set. Ảnh: Reuters

Nadal cho biết anh thấy thích thú khi chứng kiến Alcaraz dám thực hiện những cú đánh khó dù thế trận bất lợi. Những cú đánh này khiến tất cả bất ngờ, nhưng cũng đem tới rủi ro lớn. "Tôi thường cười phá lên khi xem Alcaraz thi đấu. Cậu ấy có mọi kỹ năng để chơi an toàn, nhưng dám chấp nhận mắc lỗi. Đó là bản chất con người cậu ấy. Theo tôi, Alcaraz nên cải thiện một chút về chiến thuật. Cậu ấy không cần quá nhiều những cú đánh ngoạn mục trong một trận đấu".

Alcaraz và Sinner sẽ lần thứ ba liên tiếp gặp nhau ở chung kết Grand Slam năm nay, sau khi cùng vượt qua vòng bán kết Mỹ Mở rộng tối 5/9. Sau 14 lần đối đầu, Alcaraz dẫn 9-5. Hầu hết các trận đều căng thẳng, tỷ số sít sao và cho cảm giác rằng ai thắng cũng xứng đáng. Tại chung kết Roland Garros, Alcaraz từng cứu ba championship-point trước khi thắng ngược kình địch. Nhưng anh sau đó thua chung kết Wimbledon, trên mặt sân cỏ vốn từng được xem là mặt sân yếu nhất của Sinner.

"Cuộc đấu giữa họ mang tới nhiều cảm xúc", Nadal chia sẻ thêm. "Với tư cách là CĐV, thật tuyệt vời khi chúng ta được chiêm ngưỡng họ. Tôi nghĩ Sinner đã sai lầm một chút khi đứng trước ba điểm quyết định vì ngừng chơi ở tốc độ cao như cậu ấy vẫn chơi. Nhưng cả hai còn rất trẻ và họ sẽ còn phát triển sau những cuộc chiến lớn như vậy".

Alcaraz và Sinner đã đối đầu liên tục ở các trận chung kết lớn trong nửa đầu mùa. Khi gặp nhau tại chung kết Mỹ Mở rộng, họ sẽ phân định vị trí số một thế giới – nơi Sinner đã đứng vững trong 65 tuần liên tiếp. "Rõ ràng là có khoảng cách lớn giữa họ với phần còn lại", Nadal nhận định về cục diện tennis hiện tại. "Tôi vẫn kỳ vọng những người khác sẽ tiến lên, vì đó là điều tốt cho quần vợt".

Vy Anh