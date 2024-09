NAB Vietnam nhận giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024'

NAB Innovation Centre Vietnam được trao tặng giải thưởng "Best Company to Work for in Asia 2024 - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" tại Lễ trao giải HR Asia Awards, diễn ra vào tháng 8 tại TP HCM.