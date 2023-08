Na Uy xây hàng rào ngăn tuần lộc vượt biên sang Nga

Na Uy đang xây dựng lại một hàng rào nằm dọc biên giới với Nga tại Bắc Cực để ngăn tuần lộc lang thang sang nước láng giếng gây thiệt hại về tiền bạc.

Các công nhân không được phép bước sang Nga trong lúc xây hàng rào. Ảnh: AP

Nhà chức trách Na Uy hôm 24/8 thông báo trong năm nay, 42 con tuần lộc đã vượt biên giới sang Nga để tìm đồng cỏ xanh tốt hơn, khiến chính quyền nước này phải đền bù thiệt hại cho Nga. Rào ngăn tuần lộc nằm dọc biên giới Na Uy - Nga, trải dài 93 km và ra đời từ năm 1954. Cơ quan Nông nghiệp Na Uy cho biết đoạn hàng rào dài 7 km giữa thị trấn Hamborgvatnet và Storskog của Na Uy sẽ được thay thế, theo AP.

Dự án xây dựng với chi phí 348.000 USD sẽ hoàn thành vào ngày 1/10. Tuy nhiên, đây là một thách thức bởi công nhân cần phải ở bên phía biên giới của Na Uy suốt thời gian xây dựng, theo Magnar Evertsen, đại diện của Cơ quan Nông nghiệp Na Uy. Nếu một công nhân đi sang lãnh thổ Nga mà không có visa, đó sẽ là hành vi xâm phạm trái phép.

Tuần lộc chạy qua biên giới đem đến nhiều rắc rối. Nga gửi sang hai khiếu nại yêu cầu bồi thường. Một khiếu nại đòi gần 4.700 USD cho mỗi con tuần lộc chạy sang Nga để gặm cỏ trong khu bảo tồn thiên nhiên Pasvik Zapovednik ở vùng Murmansk của Nga. Khiếu nại còn lại đòi tổng cộng 4,4 triệu USD cho số ngày tuần lộc gặm cỏ trong công viên vốn gồm chủ yếu là sông hồ, rừng và đầm lầy.

Theo Cơ quan Nông nghiệp, trong số 42 con tuần lộc đi sang Nga năm nay, 40 con đã được mang trở về Na Uy và hai con còn lại sẽ sớm quay về. Những con vật đưa về bị giết do lo ngại chúng có thể chạy sang Nga lần nữa. Ủy ban an toàn thực phẩm Na Uy có thể yêu cầu tiêu hủy xác tuần lộc vì lý do an toàn.

Tuần lộc được chăn thả bởi người Sami bản xứ ở miền trung và vùng Bắc Cực thuộc Na Uy. Họ có nguồn gốc từ Trung Á và định cư cùng những đàn tuần lộc ở châu Âu cách đây khoảng 9.000 năm. Họ thường sống ở Lapland, vùng đất trải dài từ miền bắc Na Uy qua Thụy Điển và Phần Lan tới Nga. Ở vùng Bắc Cực, đa số sống ở biên giới bên phía Na Uy.

An Khang (Theo AP)