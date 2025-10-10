Na Uy thấp thỏm với kịch bản ông Trump trượt Nobel Hòa bình

Các chính trị gia Na Uy lo ngại khả năng ông Trump tức giận và áp thuế với nước này nếu không đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay.

Ủy ban Nobel tại Na Uy sẽ công bố giải Nobel Hòa bình vào lúc 11h ngày 10/10 (16h giờ Hà Nội), với ứng viên được chú ý nhiều nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông được lãnh đạo hàng loạt nước đề cử vì giữ vai trò then chốt trong nhiều thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, các chính trị gia Na Uy đang lo ngại rằng nếu ông Trump không được trao Nobel Hòa bình năm nay, quan hệ Oslo - Washington sẽ đối mặt với thời kỳ nhiều sóng gió. Ủy ban Nobel hoạt động độc lập, tách bạch khỏi chính trị, nên khả năng ông Trump trượt giải là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Ông Trump rất khó đoán và quyết liệt", Kirsti Bergsto, lãnh đạo đảng Cánh tả Xã hội và phụ trách chính sách đối ngoại đảng, cảnh báo.

Bà nhấn mạnh chính phủ Na Uy hoàn toàn không thể gây sức ép chính trị và can thiệp vào kết quả bầu chọn của Ủy ban Nobel, song lo ngại Tổng thống Trump có thể không nhận ra điều đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Ảnh: AP

"Giải Hòa bình phải được ghi nhận bằng cam kết bền bỉ, không phải bằng những phát biểu giận dữ trên mạng xã hội hay động thái hăm dọa. Việc ông Trump thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas là đáng hoan nghênh, nhưng một đóng góp muộn màng không thể xóa đi nhiều năm khuyến khích chia rẽ và bạo lực", Arild Hermstad, lãnh đạo đảng Xanh Na Uy, nhận định.

Hermstad đồng thời nhấn mạnh rằng tính độc lập của Ủy ban Nobel đã tạo nên uy tín và sự danh giá của giải thưởng này.

Nhà bình luận chính trị Na Uy Harald Stanghelle cho rằng Tổng thống Trump có thể sẽ rất tức giận nếu trượt giải Nobel Hòa bình năm nay. Hậu quả là ông có thể tung thêm lệnh áp thuế với Na Uy, gây sức ép tăng đóng góp cho NATO, thậm chí tuyên bố Na Uy là "kẻ thù".

"Ông ấy quá khó đoán. Tôi không muốn nói chúng ta nên sợ hãi, nhưng rõ ràng đây là tình thế đầy thách thức. Thật khó giải thích với ông Trump, hay nhiều nước khác, rằng Ủy ban Nobel hoạt động hoàn toàn độc lập", Stanghelle nói.

Ủy ban Nobel Na Uy hôm 9/10 cho biết đã hoàn tất lựa chọn người sẽ nhận giải thưởng Nobel Hòa bình từ ngày 6/10, trước thời điểm Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn theo sáng kiến được Tổng thống Trump thúc đẩy. Dựa trên khung thời gian và cơ cấu thành phần ủy ban gồm 5 thành viên độc lập, phần lớn giới quan sát tin rằng khả năng Trump được trao giải là rất thấp.

Trong nhiều năm, ông Trump nhiều lần khẳng định mình xứng đáng với giải Nobel Hòa bình danh giá. Hồi tháng 7, ông còn được cho là đã gọi điện cho Bộ trưởng Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg, cựu tổng thư ký NATO, để hỏi về giải thưởng.

Phát biểu tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, ông Trump tuyên bố rằng đã "chấm dứt 7 cuộc chiến vô tận" và khẳng định "ai cũng nói tôi phải nhận Nobel Hòa bình". Tổng thống 79 tuổi cũng từng tuyên bố rằng kể từ khi nhậm chức, trung bình mỗi tháng ông lại chấm dứt một cuộc chiến.

Ông Trump đã được nhiều lãnh đạo thế giới đề cử cho giải Nobel Hòa bình vì đã thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Pakistan - Ấn Độ hay Iran - Israel. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Ủy ban Nobel thường chọn người thắng giải dựa trên tính bền vững của hòa bình, thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế và những nỗ lực âm thầm của các tổ chức góp phần củng cố các mục tiêu đó.

Thanh Danh (Theo Guardian, AP)