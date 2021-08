Tháng 8 hàng năm - thời điểm vựa na Chi Lăng vào vụ, hàng trăm sọt na tươi theo ròng rọc xuống núi để kịp giờ thương lái thu gom. Giống na này được người tiêu dùng yêu thích bởi quả đều to, da xanh nhạt, kẽ mắt trắng hồng, cùi dày, ít hạt, ngọt thanh, thơm ngon đặc trưng.

Nhờ nỗ lực không ngừng của người dân, vấn đề khó khăn trong việc trồng na được giải quyết, kinh tế của bà con ở huyện Chi Lăng được cải thiện rõ rệt. Việc sản xuất và buôn bán giúp thu nhập của các hộ gia đình tăng lên 4 - 5 lần so với canh tác các loại cây trồng nông nghiệp trước kia. Nhiều năm trở lại đây, na Chi Lăng được mùa, được giá, vùng na tiếp tục mở rộng, thay thế cây trồng khác. Sản lượng hàng năm đạt từ 16.000 đến 18.000 tấn, bình quân từ 28.000 - 30.000 đồng/1kg, loại 2 - 3 quả từ 60.000 - 80.000 đồng.

Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết lãnh đạo đã tới từng hộ dân, phổ biến cho từng người lao động sản xuất cây na tốt, sạch. Nông dân địa phương được định hướng, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm nâng cao năng suất, phòng ngừa sâu bệnh, chuẩn hóa quy trình canh tác, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm... đem lại tỷ lệ đậu quả đạt 98%. Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo bà con liên kết thành chuỗi, tạo thành một hợp tác xã để tiêu phụ, huyện hỗ trợ bà con một phần về bao bì, nhãn mác theo quy chuẩn.

Ông Mã Văn Lét (sống tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, một trong những hộ nông dân tiêu biểu "đổi đời" nhờ na, tiết lộ, mỗi năm, gia đình ông thu nhập được 400 triệu đồng từ cả na đúng vụ và trái vụ. "Nhờ phát triển thêm na trái vụ mà gia đình tôi đã cải thiện đáng kể được mức sống. Nguồn thu từ trái vụ tăng liên tục, hiện tăng khoảng 40% so với 5 năm trước đây", ông Lét cho biết.

Lý do là đối tác xuất khẩu không thể vào thu mua trực tiếp vì dịch bệnh, đối tác trong nước lại đối mặt với khó khăn trong lưu chuyển. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc cũng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu biên giới, khiến nông sản "không lối ra".

Trên các hội nhóm về ẩm thực, nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh na Chi Lăng. Anh Phạm Thanh (Hà Nội), một nhân viên văn phòng, khoe hàng chục kg na nhờ người quen mua giúp để biếu người thân và bạn bè thưởng thức trong mùa dịch trên trang cá nhân. Bài đăng của anh nhận hàng trăm lượt "like". Nhiều người còn nhờ anh đặt mua hộ bởi na được lấy từ vườn, đúng nguồn gốc, chuẩn chất lượng. Anh Thanh cho biết so với mọi năm, giá bán của na năm nay không đổi. Tuy nhiên, thay vì mua trực tiếp, khách hàng sẽ phải đặt hàng online do việc đi lại bị siết chặt nên sẽ mất thêm phí giao hàng tới tận nhà nhưng việc vận chuyển khá khó khăn với những vùng tâm dịch.