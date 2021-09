Na Chi Lăng hút khách dù vướng đại dịch

Sản lượng na Chi Lăng bán ra ước đạt 18.000 tấn dù việc vận chuyển hiện gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

Huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) đang có khoảng hơn 2.000 ha trồng na. Mặc dù phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt về phòng, chống dịch Covid-19, việc thu hái, tiêu thụ na trên địa bàn đến thời điểm này cơ bản diễn ra thuận lợi. Các thương lái từ khắp nơi lên tận vườn để chọn lựa, thu mua na.

"Buôn na được 4 năm nay, chuyến nào tôi cũng lên tận vườn để lấy. Mỗi lần chở được 5-7 tạ về bán, vì na nhanh chín nên lấy nhiều sẽ không bán không kịp", anh Trường - tư thương bán na Chi Lăng tại Hà Nội cho biết.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh nên việc vận chuyển và tiêu thụ na khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sản lượng na bán ra đang đạt 18.000 tấn, cho doanh thu dự kiến là 720 tỷ đồng. Mỗi ngày, huyện tiêu thụ được 300 tấn na.

Na Chi Lăng quả to, cùi dày, ít hạt, vị ngọt thanh được nhiều người dùng ưa chuộng.

Theo bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc HTX Nông sản Chi Lăng, sức mua của thị trường không giảm so với cùng kỳ mọi năm, trung bình mỗi ngày HTX tiêu thụ từ 3 - 5 tấn, dự kiến vụ na năm 2021, HTX sẽ thu mua và xuất ra thị trường trên 120 tấn. Thời gian qua, việc tiêu thụ na vẫn diễn ra tương đối thuận lợi, chủ yếu tại thị trường trong nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình...

Để đạt được những con số trên, chất lượng na là yếu tố quyết định hàng đầu. Theo anh Trường, chị Hường, ngoài mẫu mã đẹp, vị na Chi Lăng rất khác biệt so với na những vùng khác. Na có vị ngọt thanh rất tự nhiên, vỏ mỏng nên lớp thịt dày, tạo cảm giác sảng khoái cho người ăn.



Chất lượng luôn phải đi kèm với giá cả phải chăng mới có thể làm hài lòng người tiêu dùng. Na quả vừa đang bán trên thị trường 35.000-40.000 đồng một kg, na to có giá 60.000 - 80.000 đồng một kg. Mức giá này không chênh lệch nhiều so với na sản xuất ở vùng khác, dẫn đến sức mua khá lớn từ thị trường.

"Vài năm trước, tôi có cơ hội đến Chi Lăng và biết đến thứ quả đặc sản này. Sau đó có quen biết vài người bán ở chợ Đồng Bành, tôi hay đặt na về Hà Nội để cả gia đình cùng thưởng thức. Nhiều bạn bè cũng nhờ tôi đặt mua hộ bởi na được lấy từ vườn, đúng nguồn gốc, chuẩn chất lượng", anh Phạm Thanh - nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết.

Theo anh Thanh, so với mọi năm, giá bán của na năm nay không đổi. Tuy nhiên, thay vì mua trực tiếp, khách hàng sẽ phải đặt hàng online do việc đi lại bị siết chặt nên sẽ mất thêm phí giao hàng tới tận nhà. Việc vận chuyển cũng khá khó khăn với những vùng tâm dịch.

Nhờ chất lượng khác biệt và giá cả phù hợp, thương hiệu Na Chi Lăng đã lọt "Top 10 thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam" năm 2019, mang đến niềm tự hào cho nông nghiệp huyện Chi Lăng nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng nhận định quả na Chi Lăng to đều, khi chín có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt, thịt quả nhiều có màu trắng kem và ăn rất ngon miệng. "Đây được ví như là loại quả tổng hợp các vị của của mãng cầu, chuối, đu đủ, dâu tây, dứa,... và có rất nhiều lợi ích cả về dinh dưỡng lẫn phòng bệnh. Một ưu điểm nữa là na không chứa chất béo bão hòa và cholesterol, hàm lượng natri thấp nên rất có lợi cho những người ăn kiêng hoặc đang có ý định giảm cân", ông Trường cho biết.

Ông Vi Nông Trường - Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng trong buổi tọa đàm trực tuyến "Nâng tầm thương hiệu na Chi Lăng và kịch bản tiêu thụ trong đại dịch".

Bên cạnh đó, bà Lê Việt Nga, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đánh giá Na Chi Lăng đã có chỗ đứng vững trên thị trường, lên kệ ở nhiều hệ thống siêu thị lớn khắp cả nước. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 khó khăn như hiện nay, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều bộ phận, quả na vẫn được vận chuyển thông suốt giúp hơn 100 triệu người dân Việt Nam được tiếp cận, đảm bảo sức khỏe để chống dịch"

Ngoài cây na, huyện Chi Lăng từ lâu đã trở thành "thủ phủ" của cây thuốc lá, cây hồi... tại tỉnh Lạng Sơn. "Chúng tôi đang tập trung phát triển cây thuốc lá, ớt, lạc, hồi, thông, bạch đàn bên cạnh cây na. Trong đó, ớt và hồi là 2 mặt hàng mang lại giá trị kinh tế lớn hơn cả, doanh thu ước đạt 100 tỷ đồng/năm trong 5 năm qua", ông Vi Nông Trường thông tin.

Ông Trường cho biết thêm, trong thời gian tới, huyện sẽ giữ ổn định diện tích sản xuất vùng nguyên liệu thuốc lá, sản xuất ớt, lạc, mở rộng diện tích hồi hữu cơ...tập trung nguồn lực đầu tư vào các hoạt động làm tăng giá trị sản phẩm, tạo mọi điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết và tiêu thụ sản phẩm hình thành chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, diện tích sản xuất na, cây có múi vẫn sẽ được mở rộng theo hướng nông nghiệp tốt, thực hiện đăng ký sản phẩm OCOP Na Chi Lăng tại các xã còn lại, tiếp tục đăng ký nâng hạng đối với các sản phẩm đã xếp hạng.

Thanh Thư