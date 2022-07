MyVIB 2.0 đa dạng hình thức gửi tiết kiệm

Ngân hàng số MyVIB 2.0 có ba hình thức gửi tiết kiệm tùy theo mục đích và nhu cầu tài chính, giúp người dùng linh hoạt trong chi tiêu.

Gửi tiết kiệm là một trong những kênh đầu tư an toàn cho dòng tiền nhàn rỗi. Trước đây, khi có nhu cầu gửi tiết kiệm, khách hàng phải đến chi nhánh ngân hàng để làm thủ tục mở sổ. Hiện nay, người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn với hình thức gửi trực tuyến qua ứng dụng, thủ tục nhanh chóng, linh hoạt và lãi suất cộng thêm so với tại quầy.

Nắm bắt xu hướng này, các ngân hàng cũng phát triển nhiều sản phẩm tiền gửi trực tuyến. Đơn cử, trên MyVIB 2.0 - ứng dụng ngân hàng số của VIB, khách hàng có thể lựa chọn ba hình thức gửi tiết kiệm tùy theo mục đích và nhu cầu tài chính. Nền tảng này còn có tính linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu tài chính và mục đích của khách hàng đối với các khoản tiền gửi.

Ứng dụng có nhiều gói tiền gửi phù hợp đa mục đích tài chính. Ảnh: VIB

Khách hàng có thể chọn sản phẩm "Tiền gửi trực tuyến - Vài giây có sổ tiết kiệm ngay", với kỳ hạn đa dạng từ một tuần đến 36 tháng; lãi suất hấp dẫn; thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Yếu tố bảo mật với mã Smart OTP tăng độ an toàn so nhận mã OTP qua tin nhắn SMS. Sau khi mở sổ tiết kiệm, VIB sẽ gửi email (khách hàng đã đăng ký) để xác nhận sổ tiết kiệm. Thông tin về sổ hoàn toàn bảo mật vì các thao tác thực hiện trên hệ thống đều do khách hàng kiểm soát.

Người bận rộn có thể chọn sản phẩm "Tiết kiệm tự động - Sinh lời từ mỗi chi tiêu nhỏ nhất". Ứng dụng hỗ trợ lựa chọn phương thức làm tròn từ chục nghìn, trăm nghìn đến triệu. Khách hàng cũng có thể chọn giao dịch trích tiền (trong, ngoài hệ thống hoặc thanh toán hóa đơn điện, nước, di động), hệ thống sẽ tự động chuyển số tiền chênh lệch còn dư sang tiết kiệm tự động để hưởng lãi.

Ví dụ, khách hàng có thể chọn làm tròn 100.000 đồng từ giao dịch Chuyển tiền ngoài VIB và giao dịch Thanh toán hóa đơn điện. Khi thực hiện hai giao dịch trên, chênh lệch giữa số tiền làm tròn và giao dịch gốc sẽ tự động được chuyển vào tiết kiệm tự động với lãi suất 0,1%.

Bên cạnh mục đích gửi tiết kiệm để sinh lời, nhiều khách hàng còn có nhu cầu chuẩn bị tài chính cho các kế hoạch trong tương lai như mua ôtô, vật dụng gia đình hay đóng học phí... Với nhu cầu này, VIB có sản phẩm tiền gửi "Tiết kiệm mục tiêu", chuẩn bị tài chính cho kế hoạch tương lai. Theo đó, khách hàng cần đặt mục tiêu tiết kiệm, số tiền và thời hạn cần hoàn thành rồi chọn kỳ hạn; số tiền gửi ban đầu; lịch gửi tiết kiệm định kỳ. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền bạn cần gửi mỗi kỳ và sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm theo lịch đã tạo. Khi đến hạn, hệ thống cũng tự động tất toán và chuyển toàn bộ tiền gốc, lãi vào tài khoản.

Khách hàng nhận nhiều ưu đãi với ứng dụng ngân hàng số. Ảnh: VIB

Từ 1/7, khách hàng cá nhân lần đầu giao dịch tại VIB sẽ hưởng lãi suất hấp dẫn cùng nhiều quyền lợi tối ưu. Cụ thể, khách mở tài khoản thanh toán trực tuyến, tại quầy và nộp tiền, mở sổ tiền gửi tại quầy giá trị từ 300 triệu đồng kỳ hạn từ một tháng sẽ nhận 500.000 đồng vào tài khoản thanh toán. Khách có tổng số dư tiền gửi kỳ hạn 6 tháng trở lên đạt từ 500 triệu đồng được hưởng quyền lợi Gói tài khoản ưu tiên Diamond.

Minh Huy