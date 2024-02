MyTV cung cấp gói cước xem thể thao giá ưu đãi

Ngoài việc ra mắt hai kênh thể thao tổng hợp SPOTV và SPOTV2 độc quyền, MyTV còn cung cấp hai gói cước giá từ 10.000 đồng.

Gói cước Nâng cao Plus

Nâng cao Plus là gói cước chính của ứng dụng MyTV dành cho nhiều nhà mạng viễn thông và di động tại Việt Nam. Chỉ với một tài khoản, người dùng có thể đăng nhập tối đa trên 5 thiết bị và xem đồng thời trên hai thiết bị bất kỳ.

Gói Nâng cao Plus với cước phí 65.000 đồng một tháng. Ảnh: My TV

Gói Nâng cao Plus gồm nhiều ưu đãi về nội dung với gần 170 kênh truyền hình đặc sắc gồm các kênh cơ bản VTV, VTC, HTV; chùm kênh VTVcab và các kênh quốc tế thịnh hành nhất tại Việt Nam như Animax, Ceebies, WarnerTV, Cinemaworld, CNN, Cartoon Network, BabyTV...

Gói cũng gồm thư viện nội dung giải trí hàng nghìn video Full HD thuộc các thể loại phim Việt chiếu rạp, phim bom tấn và Hollywood, phim bộ thuộc nhiều nước trên thế giới, các bộ phim chiếu song song với đài truyền hình nước ngoài. Người dùng cũng có thể xem miễn phí toàn bộ gói phim Galaxy Play cao cấp.

Hiện gói cước nâng cao Plus có giá 65.000 đồng một tháng. Đăng ký chu kỳ cao hơn như 7 tháng, 15 tháng giá còn từ 55.000 đồng một tháng.

Khách hàng trực tiếp mua gói cước Nâng cao Plus qua app MyTV trên TV hoặc ứng dụng MyTV for Smartphone; trên website MyTV; và website Digishop hoặc trên các ứng dụng thuộc hệ sinh thái VNPT như VNPT Money, My VNPT; tin nhắn SMS với cú pháp MYTVP65 gửi 9588 dành riêng cho thuê bao VinaPhone.

Gói cước SPOTV10

SPOTV 10 là gói cước combo di động - truyền hình MyTV nằm trong hệ sinh thái của VNPT. Đây là gói cước 24 giờ dành cho khách hàng có nhu cầu trải nghiệm những nội dung của Truyền hình MyTV đồng thời hưởng các ưu đãi của nhà mạng VinaPhone.

Gói cước di động – truyền hình MyTV được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: My TV

Cụ thể, với 10.000 đồng một ngày, SPOTV10 cung cấp cho khách hàng bộ sưu tập hai kênh thể thao độc quyền SPOTV, SPOTV2; chùm kênh VTVcab và kho VOD thể thao của Truyền hình MyTV; 5GB data VinaPhone; miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone dưới 20 phút (tối đa 1.440 phút); miễn phí 5 phút gọi di động ngoại mạng.

Khách hàng là thuê bao trả trước của VinaPhone đăng ký gói cước SPOTV10 bằng cách soạn SMS với cú pháp SPOTV10 gửi 900.

Khách hàng lựa chọn một trong hai gói cước trên để thưởng thức hàng loạt sự kiện thể thao nhất trong tháng 2 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới trên chùm kênh SPOTV độc quyền của MyTV.

Gia đình theo dõi các kênh truyền hình trên My TV. Ảnh: MyTV

Đặc biệt, trong dịp Tết Giáp Thìn, MyTV tung đãi giảm ngay 50% gói cước Nâng cao Plus trên ứng dụng MyTV với giá chỉ từ 26.000 đồng tháng khi đăng ký vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần từ ngày 2/2 đến 24/2.

Khách hàng liên hệ tổng đài miễn phí 18001091 để được hỗ trợ về dịch vụ di động và tổng đài 18001166 để được hỗ trợ về dịch vụ MyTV.

