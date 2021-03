Mytour đảm bảo an toàn cho du khách trong Covid-19

Mytour triển khai chương trình hoàn hủy phòng khách sạn linh hoạt, tích cực kiểm soát dịch bệnh nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách.

Covid-19 ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, đặc biệt là du lịch. Theo ước tính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm 2020, du lịch Việt thất thu khoảng 23 tỷ USD. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 chỉ đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm 2019.

Để kích cầu du lịch nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho du khách trong Covid-19, đại diện nền tảng du lịch trực tuyến Mytour cho biết luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng, tích cực triển khai các chương trình hoàn hủy linh hoạt, cho phép khách hủy phòng khách sạn trước 24 giờ.

Với những vị khách mong muốn tiếp tục chuyến hành trình của mình, Mytour còn đưa ra chương trình Travel Safety, cam kết các khách sạn từ phía đối tác đều đạt đủ 5 tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch bệnh: có nước rửa tay tại khu vực công cộng; 100% nhân viên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách; khai báo y tế khi check in cho tất cả du khách; đo nhiệt độ tại sảnh khách sạn; đảm bảo khoảng cách an toàn.

Theo nhiều doanh nghiệp du lịch, Covid-19 là phép thử để họ nhìn lại mình, tích cực đầu tư vào trải nghiệm khách hàng và vươn lên trong 2021. Giữa lúc một số doanh nghiệp du lịch truyền thống trăn trở với bài toán khách hoàn, hủy tour khiến doanh thu đóng băng thì ngược lại, một số ít OTA (Online Travel Agent - nền tảng du lịch trực tuyến) coi đây là cơ hội để đẩy mạnh công nghệ và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, đầu tư nhân lực và công nghệ để phục vụ khách hàng tốt hơn trong Covid-19", đại diện Mytour nói.

Trong thời điểm nhiều doanh nghiệp du lịch cắt giảm nhân sự vì tác động của Covid-19, Mytour vẫn liên tục tuyển dụng thêm đội ngũ chăm sóc khách hàng.

Lý giải về động thái trên, ông Bùi Thanh Hiếu - COO Mytour cho biết, Covid-19 buộc các doanh nghiệp du lịch phải nhìn lại và thay đổi để đem tới trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Mytour vẫn tiếp tục tuyển thêm nhân viên chăm sóc khách hàng kể cả trong những lúc cao điểm của dịch bệnh, hỗ trợ khách 24/7, đúng theo triết lý kinh doanh "Dịch vụ đến từ trái tim". Đội ngũ 120 nhân viên chăm sóc khách hàng Mytour sẽ luôn sẵn sàng tư vấn và đặt quyền lợi của khách lên hàng đầu.

Đội ngũ nhân viên tận tình với chuyên môn cao của Mytour trong chuyến đi Hạ Long tháng 11/2020. Ảnh: Mytour.

Ông Hiếu kỳ vọng năm 2021, với những cải tiến về công nghệ và chất lượng dịch vụ, Mytour sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách, đặc biệt sau khi Covid-19 được kiểm soát trong cộng đồng.

Mytour được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2012 và nhận vốn khủng từ tập đoàn Internet Nhật Bản - Recruit Holdings. Đây là một trong số ít OTA Việt đang tiếp tục những bước đi vững chắc trong bối cảnh Covid-19 vẫn biến động.

Mytour chuyên cung cấp các dịch vụ đặt phòng khách sạn, vé máy bay và tour du lịch với mức giá hấp dẫn cùng nhiều phương thức thanh toán dễ dàng, linh hoạt.



Với trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch cùng đội ngũ nhân viên chăm sóc giàu kinh nghiệm, Mytour cam kết luôn đặt sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí đầu tiên. Ngoài ra, với thế mạnh trong cùng hệ sinh thái VNLIFE, tập đoàn sở hữu VNPAy, yếu tố công nghệ luôn được doanh nghiệp này đề cao với 150 kỹ sư. Điều này nhằm mang tới trải nghiệm tối ưu cho khách hàng trên cả máy tính và điện thoại.

Từ 2/3 đến 21/3, Mytour tổ chức chương trình "Săn tim nhận thưởng - Tận hưởng thảnh thơi" với nhiều ưu đãi lên đến 10 tỷ đồng dành cho du khách.

Thư Kỳ