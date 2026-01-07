MyStorage mở rộng mô hình kho lưu trữ tự quản tại TP HCM

Nhu cầu lưu trữ gia tăng trong bối cảnh giá nhà leo thang và diện tích sống hạn chế thúc đẩy MyStorage mở rộng dịch vụ kho tự quản.

Thị trường căn hộ TP HCM tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá trong năm 2025. Theo dữ liệu từ Savills Vietnam, giá bán sơ cấp tăng trung bình khoảng 8% so với năm trước, trong khi thị trường thứ cấp tăng từ 5 đến 20%, tùy khu vực. Các địa bàn như TP Thủ Đức, khu Đông, quận 7 và Nhà Bè cũ có mức tăng cao nhờ hạ tầng hoàn thiện và mật độ dân cư lớn.

Cùng với đà tăng giá, nguồn cung căn hộ tại TP HCM có xu hướng dịch chuyển về các sản phẩm diện tích nhỏ và vừa nhằm cải thiện khả năng chi trả. Việc tối ưu công năng giúp kiểm soát giá bán, nhưng đồng thời làm hạn chế không gian lưu trữ trong quá trình sử dụng.

Theo các chuyên gia, áp lực về diện tích thường không xuất hiện ngay khi người dân nhận nhà, mà tăng dần theo thời gian sử dụng. Gia đình có thêm con nhỏ, người thân cùng sinh sống hoặc nhu cầu làm việc tại nhà khiến lượng đồ đạc phát sinh nhiều hơn. Bên cạnh nội thất và thiết bị sinh hoạt cơ bản, cư dân đô thị còn sở hữu xe đạp, đồ thể thao, dụng cụ tập luyện, đồ cắm trại hoặc nhạc cụ. Những vật dụng ít sử dụng thường xuyên nhưng vẫn có giá trị khiến không gian sống ngày càng bị thu hẹp.

Từ nhu cầu này, các giải pháp lưu trữ ngoài căn hộ bắt đầu được người dân quan tâm. Trên thế giới, kho tự quản là mô hình phổ biến tại các đô thị có giá nhà cao và mật độ dân cư lớn như Singapore hay Hong Kong. Theo báo cáo Phân tích quy mô và thị phần thị trường kho tự quản tại Việt Nam trên Mordor Intelligence, thị trường kho tự quản được dự báo tăng trưởng gấp đôi giai đoạn 2025-2030, tốc độ tăng trưởng CAGR ở mức 16% và dự kiến đạt quy mô 240 triệu USD.

Trụ sở của MyStorage tại TP HCM. Ảnh: MyStorage

Tại Việt Nam, MyStorage là một trong những đơn vị triển khai mô hình kho tự quản đầu tiên. Được thành lập vào năm 2019 bởi doanh nhân người Mỹ, doanh nghiệp đã phục vụ hơn 4.000 khách hàng và lưu trữ trên 18.000 m3 đồ đạc, với tỷ lệ lấp đầy trung bình tại 4 cơ sở tại TP HCM và Đồng Nai luôn duy trì trên 90%.

Dịch vụ của MyStorage bao gồm cung cấp tủ tự quản để khách hàng tự ra vào, chủ động quản lý đồ đạc và dịch vụ valet storage hỗ trợ giao nhận tận nơi. Phần lớn khách hàng cá nhân của công ty là các hộ gia đình đang sống trong những căn hộ có diện tích trung bình đến nhỏ, cần thêm không gian lưu trữ khi sửa nhà, chuyển nhà, gia đình có thêm thành viên, hoặc đơn giản là để không gian ở thêm thoáng đãng. Ngoài lưu trữ dài hạn, nhiều khách hàng sử dụng kho cho đồ theo mùa, đồ trẻ em, dụng cụ thể thao hoặc nội thất tạm thời chưa sử dụng.

Ông Aric Austin, CEO MyStorage, cho biết, phần lớn khách hàng có nhu cầu tìm kiếm những giải pháp lưu trữ linh hoạt, thay vì phải chuyển sang một căn hộ lớn với chi phí cao hơn hay phải bỏ đi những món đồ vẫn còn giá trị sử dụng chỉ vì không đủ chỗ cất giữ.

Nhiều gia đình tại TP HCM sử dụng kho tự quản của MyStorage để gia tăng không gian nhà ở. Ảnh: MyStorage

Dự kiến đầu năm nay, MyStorage sẽ mở rộng với cơ sở mới tại An Phú Sports Park, quy mô lưu trữ gần 1.000 m3, đồng thời là cơ sở kho đầu tiên của MyStorage nằm gần sát các khu dân cư, chung cư như Estella Heights, The Estella... Chiến lược này nhằm đưa giải pháp lưu trữ tiện lợi đến gần các gia đình và chung cư, từ đó tối ưu hóa cuộc sống tại đô thị.

Cũng theo đại diện MyStorage, việc các kho tự quản xuất hiện gần khu dân cư nhằm hướng đến việc tách riêng nhu cầu lưu trữ khỏi không gian sinh hoạt chính, thay vì mở rộng diện tích nhà ở trong bối cảnh giá bất động sản tiếp tục tăng.

