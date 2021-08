Mykolor đồng hành cùng Đấu trường danh vọng

Tại Đấu trường danh vọng mùa Đông 2021, nhà tài trợ Mykolor mang đến giải thưởng "Mykolor MVP of the Grand Final" trị giá 100 triệu đồng.

Esports (thể thao điện tử) những năm qua thu hút sự chú ý của các nhà tài trợ. Tâm điểm là tựa game Liên Quân Mobile và giải Đấu trường danh vọng.

Sức hút của Liên Quân Mobile thể hiện rõ nhất thông qua Đấu trường danh vọng (ĐTDV) - giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất của tựa game này tại Việt Nam. Trải qua 5 năm, 10 mùa giải đã qua, Đấu trường danh vọng liên tục giữ vị thế là một trong những giải đấu Esports hấp dẫn, với tiền thưởng luôn thuộc top cao nhất cùng lượng người xem liên tục phá kỷ lục qua từng mùa.

Lượt xem Đấu trường Danh Vọng qua các mùa.

Đấu trường danh vọng mùa Xuân năm 2021 lập kỷ lục, tổng lượt người xem lên tới gần 100 triệu, vượt qua con số kỷ lục gần 90 triệu mà mùa giải trước. Thậm chí trận chung kết mùa Xuân 2021 cũng xác lập kỷ lục mới lên tới 674.850 người xem ở cùng thời điểm, cao nhất trong các giải Esports tại Việt Nam.

Liên Quân Mobile cũng hướng đến một cộng đồng ngày càng quy củ và chuyên nghiệp hơn, nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Trong cộng đồng xuất hiện rất nhiều cái tên có sức hút lớn trên mạng xã hội, bao gồm các game thủ chuyên nghiệp như ADC, Xuân Bách, Lai Bâng... Bên cạnh đó, bình luận viên của giải đấu như Huy Popper, Tùng Họa Mi... được biết đến rộng rãi ở cộng đồng trong nước, trên quốc tế.

Liên Quân Mobile hiện nằm trong số những tựa game được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) năm 2018 và SEA Games 30 năm 2019. Xét về thực lực trên mặt bằng chung, các đội tuyển Liên Quân tại Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để mang về vinh quang cho nước nhà.

Sức hút, tiềm năng biến Liên Quân Mobile và Đấu trường Danh Vọng trở thành mảnh đất màu mỡ thu hút các nhãn hàng doanh nghiệp, mang đến lợi thế mở rộng tệp khách hàng, tăng độ phủ sóng thương hiệu đến giới trẻ. Hiện, Đấu trường danh vọng trở thành giải đấu được tài trợ trong 9 mùa giải liên tiếp.

Mykolor chọn đồng hành cùng Đấu trường danh vọng 2021.

Đấu trường danh vọng mùa Đông 2021 được đồng hành tài trợ bởi thương hiệu Mykolor là thương hiệu sơn trang trí cao cấp của Công ty 4 Oranges Co.Ltd - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu trong thị trường sơn trang trí cao cấp tại Việt Nam. Đây vốn là một cái tên quen thuộc đối với các giải bóng đá trong nước, quốc tế. Mykolor hướng đến Esports có thể xem là hướng đi nhằm hướng đến giới trẻ và cộng đồng game thủ.

Liên Quân Mobile và Đấu trường danh vọng thời gian chứng minh sức hút của mình bằng độ phủ sóng, đem đến cho khán giả những sản phẩm giải trí giàu chất lượng, hướng đến giới trẻ. Những MV ca nhạc, sản phẩm giải trí hợp tác cùng các tên tuổi lớn như rapper Suboi, Rhymastic..., streamer ViruSs, Độ Mixi... lan tỏa hình ảnh của nhà tài trợ đến với cộng đồng game.

Ông Chalermsak Pimolsri, Phó Tổng Giám đốc Công ty 4 Oranges Co.Ltd - công ty chủ quản của thương hiệu sơn Mykolor cho biết, trong những năm trở lại đây, thương hiệu nhận thấy tầm ảnh hưởng của Esports tại Việt Nam. "Như cách mà bóng đá có khả năng kết nối mọi người trên toàn thế giới hướng tới một đam mê chung, chúng tôi cũng nhìn thấy tiềm năng này ở Esports. Đấu trường danh vọng là nền tảng phù hợp, cơ hội lý tưởng để sơn Mykolor tăng cường quảng bá thương hiệu trong nước, liên kết với các giá trị thể thao", ông Chalermsak Pimolsri nói.

Tại Đấu trường danh vọng mùa Đông 2021, nhà tài trợ Mykolor mang đến giải thưởng "Mykolor MVP of the Grand Final" cho tuyển thủ thi đấu xuất sắc nhất trong trận chung kết, trị giá 100 triệu đồng, nâng tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên hơn 3 tỷ đồng. Ông Pimolsri cho biết với giải thưởng này, Mykolor kỳ vọng sẽ góp phần truyền cảm hứng cho các tuyển thủ thi đấu hết mình, mang theo tinh thần của sự sáng tạo không giới hạn, tạo ra bản sắc của riêng mình theo đúng slogan "My Life Mykolor" và thông điệp chủ đạo "Win It Your Way" của sơn Mykolor.

(Nguồn: Liên Quân Mobile)