Mykingdom giới thiệu đồ chơi sáng tạo cho trẻ

Loạt đồ chơi lắp ráp, tạo hình hay thủ công do Mykingdom giới thiệu sẽ giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng và phát triển tư duy.

Trong thời đại số, trẻ em có nhiều cơ hội phát huy trí tưởng tượng và khám phá theo cách riêng. Khi được khuyến khích thử nghiệm và đưa ra ý tưởng mới, trẻ sẽ dần nuôi dưỡng khả năng sáng tạo - một kỹ năng quan trọng cho tương lai. Tư duy mở giúp trẻ tự tin trải nghiệm và kết nối các ý tưởng độc đáo. Đồng hành cùng phụ huynh trong hành trình ấy, Mykingdom mang đến loạt đồ chơi lắp ráp, tạo hình và thủ công, tạo nên một "không gian mở" và thú vị để trẻ tự do sáng tạo mỗi ngày.

Đồ chơi lắp ráp mở

Bộ lắp ráp thùng gạch lớn Lego Classic là một trong những bộ đồ chơi nổi bật của thương hiệu Lego (Đan Mạch) được nhiều trẻ em yêu thích. Sản phẩm cho trẻ không gian sáng tạo tự do theo ý thích, không bị giới hạn bởi khuôn mẫu có sẵn. Các em có cơ hội được rèn luyện tư duy không gian 3D khi tưởng tượng; học tái cấu trúc ý tưởng nếu nhỡ công trình bị đổ hoặc phá hỏng; tăng sự linh hoạt và khả năng giải quyết vấn đề.

Đồ chơi lắp ráp thùng gạch Lego Classic. Ảnh: My Kingdom

Đồ chơi tạo hình Play-Doh

Những bộ bột nặn như Combo bộ khuôn làm hoa mặt trời hay bộ bột nặn 3 màu Mini Play-Doh mang đến cho trẻ cơ hội biểu đạt cảm xúc thông qua hình khối và màu sắc sinh động. Khi tự tay nặn, bóp, xoắn và tạo hình, trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng vận động tinh mà còn học cách "biến" ý tưởng trừu tượng thành sản phẩm cụ thể. Play-Doh cũng khuyến khích trẻ thử - sai - làm lại, qua đó nuôi dưỡng sự kiên nhẫn, khả năng giải quyết vấn đề và tính sáng tạo tự nhiên trong mỗi lần chơi.

Đồ chơi Combo bộ khuôn làm hoa mặt trời và bột nặn 4 màu Mini Play-Doh. Ảnh: My Kingdom

Đồ chơi thủ công DIY Make It Real

Đồ chơi thủ công như Bộ làm vòng cổ DIY Make It Real khuyến khích trẻ phát huy sự tự lập và khả năng thiết kế sản phẩm theo phong cách riêng. Khi chơi, trẻ tự lựa chọn màu sắc, bố cục và phong cách thể hiện, đồng thời rèn luyện sự kiên nhẫn và khả năng cảm thụ thẩm mỹ. Quá trình tự tay tạo ra sản phẩm mang lại cho trẻ cảm giác thành tựu, giúp các em thêm tự tin và chủ động trong sáng tạo.

Đồ chơi thủ công DIY Make It Real. Ảnh: My Kingdom

Gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, Mykingdom xây dựng hệ thống hơn 200 cửa hàng trên 30 tỉnh thành, trở thành một trong những chuỗi bán lẻ đồ chơi chính hãng có quy mô lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng sẽ trở thành "người bạn đồng hành", hỗ trợ ba mẹ nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sự sáng tạo cho con trong từng khoảnh khắc chơi mỗi ngày.

Hải My