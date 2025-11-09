Myanmar tuyên bố đánh sập gần 150 tòa nhà tại ổ lừa đảo

Chính quyền Myanmar cho biết đang phá hủy 148 tòa nhà trong chiến dịch trấn áp tụ điểm lừa đảo trực tuyến khét tiếng giáp biên giới Thái Lan.

Chính quyền Myanmar hôm nay cho biết quân đội đã phát hiện 148 tòa nhà, gồm các ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và một khu karaoke 2 tầng tại tụ điểm lừa đảo khét tiếng KK Park gần biên giới Thái Lan.

"101 tòa nhà đã bị phá hủy, trong khi 47 tòa còn lại đang được tiến hành", hãng thông tấn The Global New Light of Myanmar dẫn thông báo của chính quyền nước này.

Người dân địa phương tại khu vực biên giới của Myanmar và Thái Lan cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ liên tục, dấu hiệu cho thấy các tòa nhà bị đánh sập, kể từ khi chiến dịch đột kích của quân đội Myanmar bắt đầu tháng trước.

Bangkok Post tháng trước cũng đưa tin quân đội Myanmar đã tiến hành phá hủy loạt tòa nhà ở tụ điểm lừa đảo KK Park, Myawaddy, đối diện làng Mae Ku, Mae Sot, Thái Lan. Loạt vụ nổ khiến khói trắng dày đặc lan ở vùng biên giới, tiếng nổ lớn đến mức có thể nghe thấy từ Mae Sot, Thái Lan.

Khói trắng bốc lên sau vụ nổ ở trung tâm lừa đảo KK Park tại Myawaddy, bang Karen, Myanmar ngày 25/10. Ảnh: AP

Quân đội Mynamar tháng trước thông báo đã đột kích tụ điểm lừa đảo KK Park, phát hiện hơn 2.000 kẻ lừa đảo và khiến 1.500 người phải chạy trốn qua biên giới Thái Lan.

Cuộc đột kích bắt đầu sau khi AFP công bố báo cáo điều tra của họ cho thấy các trung tâm lừa đảo, gồm cả KK Park, đang mở rộng hoạt động bất chấp nỗ lực trấn áp của chính phủ nước này. Phóng viên AFP cũng phát hiện các thiết bị thu tín hiệu Internet vệ tinh của Starlink được lắp đặt hàng loạt ở khu vực này, dường như để kết nối trung tâm lừa đảo với mạng Internet vệ tinh do công ty của tỷ phú Elon Musk cung cấp.

Sau cuộc điều tra của AFP, SpaceX cho biết đã cắt tín hiệu của hơn 2.500 thiết bị gần các địa điểm nghi ngờ là trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Các trung tâm lừa đảo đã mọc lên như nấm ở những khu vực biên giới vốn kiểm soát lỏng lẻo của Myanmar. Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới đây thông qua các hình thức lừa tình hoặc lừa đảo tuyển dụng, trong khi một số tự nguyện đến làm việc.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, đặc biệt ở Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị lừa trong năm 2023 lên tới 37 tỷ USD.

Thanh Tâm (Theo AFP)