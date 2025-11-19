Myanmar mở 'trận chiến cuối cùng' với tội phạm lừa đảo

Quân đội Myanmar phối hợp với nhóm vũ trang BGF mở chiến dịch truy quét khu Shwe Kokko, được coi là ổ lừa đảo cuối cùng gần biên giới Thái Lan.

Nhóm vũ trang Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) ngày 17/11 tuyên bố mở "trận chiến cuối cùng" đối với các trung tâm lừa đảo trong địa phận thị trấn Myawaddy, thuộc bang Karen, gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Trọng điểm chiến dịch lần này là khu Shwe Kokko, nơi có nhiều tòa nhà được các băng nhóm lừa đảo trực tuyến sử dụng, tương tự khu vực KK Park từng bị truy quét hồi tháng 10.

"BGF quyết tâm dẹp nạn lừa đảo trực tuyến và chấm dứt hoàn toàn các hoạt động phi pháp ở đó trong vài ngày tới. Chiến dịch ở Shwe Kokko sẽ là trận chiến cuối cùng. Chiến dịch này sẽ diễn ra minh bạch với toàn thế giới, thể hiện cam kết của chúng tôi", người phát ngôn BGF nói với báo Reporters của Thái Lan.

Người này cho hay BGF quyết định hành động để bảo vệ hình ảnh của bang Karen, của đất nước và con người Myanmar, cũng như uy tín của BGF và các lãnh đạo lực lượng, thêm rằng nhóm vũ trang muốn chấm dứt tình trạng hỗn loạn và khôi phục môi trường kinh doanh trong sạch tại khu vực.

Nhóm người làm việc tại Shwe Kokko bị BGF và quân đội Myanmar bắt giữ vào ngày 18/11. Ảnh: Reporters

Một ngày sau tuyên bố, BGF phối hợp cùng quân đội Myanmar tiến vào khu phức hợp Shwe Kokko, bắt giữ hơn 300 người nước ngoài, trong đó đa số là công dân Trung Quốc. Lực lượng cũng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Khoảng 100 thành viên BGF cũng được triển khai dọc theo con sông biên giới Moei, chia thành nhiều chốt gác, nhằm đảm bảo an ninh và ngăn chặn người từ khu phức hợp Shwe Kokko vượt biên vào Thái Lan.

BGF ước tính trung tâm lừa đảo này có khoảng 1.000-2.000 người. Trang tin Irrawaddy của Myanmar cho biết đã có một lượng lớn lao động trong Shwe Kokko tháo chạy khỏi khu phức hợp ngay trong ngày 17/11, khi BGF vừa tuyên bố mở chiến dịch.

Các đơn vị BGF được triển khai đến khu vực Shwe Kokko ngày 18/11. Ảnh: Reporters

Đây là lần thứ hai BGF truy quét tội phạm lừa đảo tại Shwe Kokko trong một năm qua.

Trong chiến dịch hồi tháng 2 và tháng 3, BGF bắt hơn 4.000 người trong khu vực này, phần lớn cũng là công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, vài tháng sau, các cơ sở lừa đảo tại Shwe Kokko vẫn hoạt động trở lại.

Lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing ngày 15/11 tuyên bố sẽ xóa sổ các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Myanmar - Thái Lan, xem đây là "nghĩa vụ quốc gia".

Chính quyền Myanmar đang phá hủy gần 150 tòa nhà tại KK Park trong một tháng qua, sau khi mở cuộc đột kích vào khu vực này hồi giữa tháng 10, khiến khoảng 1.500 người chạy trốn qua Thái Lan.

Thành viên BGF và quân đội Myanmar mang vũ khí đến khám xét trung tâm lừa đảo ở Shwe Kokko ngày 18/11. Ảnh: Reporters

Các trung tâm lừa đảo đã mọc lên như nấm ở những khu vực biên giới vốn kiểm soát lỏng lẻo của Myanmar. Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới đây thông qua các hình thức lừa tình hoặc lừa đảo tuyển dụng, trong khi một số tự nguyện đến làm việc.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, đặc biệt ở Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị lừa trong năm 2023 lên tới 37 tỷ USD.

