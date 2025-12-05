Myanmar liên tiếp đánh sập các tòa nhà nghi là nơi hoạt động của tội phạm lừa đảo trực tuyến, đặt mục tiêu phá hơn 60 tòa nhà.

Sư đoàn Bộ binh 44 phối hợp cùng Lực lượng Biên phòng (BGF) và cơ quan biên phòng bang Kayin ngày 4/12 phá hủy một tòa nhà 13 tầng ở khu Shwe Kokko, quận Myawaddy, bang Kayin.

Tòa nhà bị phá thuộc khu vực đối diện huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan, là cửa ngõ quan trọng cho hoạt động thương mại xuyên biên giới. Tòa nhà này bị nghi là nơi hoạt động của tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Myanmar liên tiếp đánh sập các tòa nhà của tội phạm lừa đảo trực tuyến Myanmar đánh sập tòa nhà nghi là nơi hoạt động của tội phạm lừa đảo trực tuyến. Video: Nation

Trước đó một ngày, giới chức Myanmar cũng phá hủy một tòa nhà trong khu vực, thu hút sự chú ý của cả người dân bên kia biên giới Thái Lan. Chính quyền Thái Lan xác nhận không có thương vong hay thiệt hại nào ở khu vực nước này.

Chính quyền Myanmar cho biết họ có kế hoạch tiếp tục phá hủy 63-64 tòa nhà tương tự trong khu vực, dự kiến kéo dài vài tháng.

Hãng thông tấn Myanmar Global New Light cho biết chính quyền nước này coi việc xóa bỏ các vụ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp là ưu tiên quốc gia. Myanmar cũng đang hợp tác với các chính phủ láng giềng để đảm bảo loại bỏ loại tội phạm này.

Các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, nhắm mục tiêu vào người dùng Internet trên khắp thế giới. Một số nhân viên tại các trung tâm lừa đảo tự nguyện tham gia, song số khác bị bán đến đây, bị tra tấn, giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt.

Ngọc Ánh (Theo ANN, Nation, Global New Light)