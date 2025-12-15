Myanmar kêu gọi các nước hồi hương người bị bắt trong các ổ lừa đảo

Myanmar kêu gọi các nước hồi hương hơn 1.650 công dân bị bắt trong chiến dịch trấn áp lừa đảo ở bang Kayin, do họ gặp nhiều khó khăn trong quản lý.

Chính quyền Myanmar những tháng gần đây mở chiến dịch trấn áp hai trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn là KK Park và Shwe Kokko ở thị trấn Myawaddy, giáp biên giới Thái Lan, bắt hàng nghìn người nước ngoài.

Thiếu tướng Aung Kyaw Kyaw, thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar, tại họp báo ở Yangon ngày 14/12 cho biết giới chức nước này đã bắt tổng cộng 13.272 người nước ngoài đến từ 47 quốc gia kể từ hồi tháng 1. Phần lớn trong số này đã bị trục xuất, song vẫn còn 1.655 người đang bị giam giữ.

Những người được phát hiện tại các trung tâm lừa đảo trong một chiến dịch đột kích vào khu phức hợp ở Myawaddy, miền đông Myanmar, ngày 26/2. Ảnh: AFP

Đại tá Min Thu Kyaw, lãnh đạo Cơ quan An ninh và Biên phòng bang Kayin, chỉ huy chiến dịch trấn áp, cho biết chính quyền Myanmar đang gặp khó khăn trong quản lý những người bị bắt.

"Họ có quốc tịch, tôn giáo, chuẩn đạo đức và tính cách khác nhau. Chúng tôi mong cộng đồng quốc tế vào cuộc và đưa họ về nước. Sẽ thuận tiện hơn nếu việc hồi hương được thực hiện càng sớm càng tốt", ông Min Thu Kyaw nói.

Ông cho biết trong quá trình chờ trục xuất, hầu hết người nước ngoài đang bị giam tại các cơ sở thể thao, trụ sở cơ quan công quyền và các khu phức hợp lừa đảo được hoán cải.

Trong số này, đông nhất là người Trung Quốc, với hơn 500 người. Số còn lại đến từ các quốc gia Đông Nam Á, Ethiopia, Kenya, Ấn Độ, mỗi nhóm từ 100 đến 300 người.

Phần lớn các trường hợp trì hoãn trục xuất liên quan đến công dân các nước châu Phi không có đại sứ quán tại Myanmar hay Thái Lan, khiến quá trình hồi hương kéo dài đến 5 tháng đối với một số trường hợp.

Myanmar liên tiếp đánh sập các tòa nhà của tội phạm lừa đảo trực tuyến Myanmar đánh sập tòa nhà nghi là nơi hoạt động của tội phạm lừa đảo trực tuyến. Video: Nation

Truyền hình nhà nước Myanmar gần đây công bố loạt video về hoạt động trấn áp các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy, trong đó giới chức dùng máy ủi, chất nổ phá sập các tòa nhà của tội phạm lừa đảo.

Chính quyền cho biết có kế hoạch phá hủy thêm 63-64 tòa nhà tương tự trong vài tháng tới, sau chiến dịch bắt hàng nghìn người tại khu vực. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo chiến dịch này không bắt được những kẻ cầm đầu, vốn vẫn có thể tiếp tục hoạt động lừa đảo trực tuyến ở các địa điểm khác.

Đức Trung (Theo AP, Bangkok Post)