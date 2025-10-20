Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, thu giữ 30 bộ thiết bị Starlink

Chính quyền Myanmar đột kích một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất nước này và thu giữ 30 bộ thiết bị thu tín hiệu của Starlink.

Quân đội Myanmar hôm 19/10 đột kích khu phức hợp KK Park gần biên giới với Thái Lan, kiểm soát khoảng 200 tòa nhà và phát hiện gần 2.200 lao động làm việc tại đây.

Quân đội cũng thu giữ 30 bộ thiết bị thu tín hiệu của Starlink cùng các phụ kiện liên quan. Công ty Starlink của tỷ phú Elon Musk không được cấp phép hoạt động tại Myanmar.

Starlink chưa lên tiếng về thông tin này.

Khu phức hợp KK Park ở Myawaddy, Myanmar, một trong những tụ điểm lừa đảo khét tiếng nhất tại quốc gia này, trong ảnh chụp ngày 17/9. Ảnh: AFP

Myanmar và Campuchia là nơi xuất hiện nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến, phần lớn do tội phạm Trung Quốc điều hành, thu lợi bất chính hàng tỷ USD mỗi năm. Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á đã khiến người dân khu vực này mất 37 tỷ USD trong năm 2023.

Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar hồi tháng 2 buộc các nhóm vũ trang ở Myanmar, vốn bảo kê cho trung tâm lừa đảo, phải cam kết "xóa bỏ" những ổ lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, sát biên giới Thái Lan - Myanmar. Tuy nhiên, sau khi chiến dịch trấn áp kết thúc, những tòa nhà mới lại mọc lên với tốc độ chóng mặt trong các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt ở Myawaddy, dọc sông Moei ngăn cách Myanmar và Thái Lan.

Ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC cho thấy hàng chục tòa nhà mới được xây dựng hoặc cải tạo trong khu phức hợp lớn nhất KK Park từ tháng 3 đến tháng 9. Một số tòa nhà khác còn được gắn ăng-ten dịch vụ Starlink, theo hình ảnh vệ tinh và video quay bằng flycam của AFP tháng này.

Dữ liệu từ APNIC, cơ quan đăng ký Internet khu vực châu Á, cho thấy Starlink đã trở thành nhà cung cấp Internet lớn nhất tại Myanmar mỗi ngày từ 3/7 đến 1/10. Dịch vụ của Starlink không xuất hiện ở Myawaddy vào thời điểm chiến dịch trấn áp trung tâm lừa đảo diễn ra.

Ủy ban Kinh tế Liên hợp Quốc hội Mỹ, cơ quan quyền lực gồm cả thành viên Hạ viện và Thượng viện, hôm 13/10 xác nhận cuộc điều tra về mối liên quan của công ty vệ tinh Starlink với các trung tâm lừa đảo ở Myanmar đã bắt đầu vào tháng 7. Ủy ban lưỡng đảng này có thẩm quyền yêu cầu tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu Starlink, ra điều trần.

Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, thành viên hàng đầu của ủy ban, trước đó đã kêu gọi Musk hành động, sau khi nhận được cảnh báo từ nhiều chính trị gia Mỹ và Thái Lan.

Các công tố viên bang California hồi tháng 7 năm ngoái từng công khai cảnh báo Starlink rằng hệ thống vệ tinh của họ đang bị những kẻ lừa đảo ở Myanmar sử dụng, nhưng không nhận được phản hồi.

