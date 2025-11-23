Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, bắt gần 1.600 người nước ngoài

Myanmar thông báo bắt gần 1.600 công dân nước ngoài trong chiến dịch đột kích khu Shwe Kokko, ổ lừa đảo gần biên giới Thái Lan.

Quân đội Myanmar phối hợp với nhóm vũ trang Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) ngày 18/11 tiến vào thị trấn Shwe Kokko, nằm giáp biên giới với Thái Lan, nơi có nhiều tòa nhà của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Chính quyền Myanmar ngày 23/11 thông báo đã bắt 1.590 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép sau 5 ngày triển khai chiến dịch, song chưa công bố danh tính và quê quán của những người này. Tờ Global New Light of Myanmar đưa tin nhiều người trong số này là công dân Trung Quốc.

Giới chức Myanmar thu 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 bộ thu phát đầu cuối dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, 21 bộ định tuyến (router) cùng nhiều vật tư phục vụ hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.

Các tòa nhà tại thị trấn Shwe Kokko, Myanmar ngày 18/11. Ảnh: Reuters

Đây là chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo tại Shwe Kokko thứ hai của BGF trong năm nay. Hồi đầu năm, BGF bắt hơn 4.000 người tại Shwe Kokko, song các cơ sở lừa đảo tại đây hoạt động trở lại vài tháng sau đó.

Loạt trung tâm lừa đảo mọc lên ở các khu vực biên giới của Myanmar. Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới đây thông qua hình thức lừa đảo tuyển dụng hoặc lừa tình, trong khi một số tự nguyện đến làm việc.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, trong đó có ở Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị lừa trong năm 2023 ước tính lên tới 37 tỷ USD, song con số thật sự có thể lớn hơn nhiều.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Global New Light of Myanmar, AFP)