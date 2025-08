Myanmar dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị bầu cử

Quân đội Myanmar chấm dứt tình trạng khẩn cấp được ban bố hơn 4 năm qua, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 12.

"Chúng ta đã bước qua chương đầu tiên. Giờ đây, chúng ta đang bắt đầu chương thứ hai", Global New Light of Myanmar, tờ báo của chính phủ Myanmar, ngày 31/7 dẫn lời thống tướng Min Aung Hlaing phát biểu ở Naypyidaw.

Quân đội Myanmar hồi tháng 2/2021 áp lệnh giới nghiêm và ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi, thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) để điều hành đất nước.

Thống tướng Min Aung Hlaing đã ký sắc lệnh hủy bỏ tình trạng khẩn cấp của đất nước, đồng nghĩa với việc quyền lực không còn nằm trong tay Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang mà trao trả cho nguyên thủ quốc gia. Ông Min Aung Hlaing cũng đang đảm đương chính chức vụ này với tư cách quyền Tổng thống.

Thống tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra trước khi Myanmar chuẩn bị bầu cử trong năm nay. Ông Min Aung Hlaing xác nhận cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 12, dù thời gian cụ thể chưa ấn định.

"Do tình hình an ninh trong nước, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc bầu cử sắp tới theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào tình hình an ninh", quyền Tổng thống Myanmar nói.

Người phát ngôn chính quyền Myanmar Zaw Min Tun cũng khẳng định "tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ để đất nước có thể tổ chức bầu cử trên con đường hướng tới một nền dân chủ đa đảng".

Tuy nhiên, NDSC sau đó lại ban bố tình trạng khẩn cấp và thiết quân luật trong 90 ngày tại 63 thị trấn, hầu hết là những khu vực xảy ra xung đột hoặc các khu vực đang do những nhóm phiến quân kiểm soát. Theo lệnh thiết quân luật, NDSC sẽ chuyển giao quyền điều hành hành chính và tư pháp tại các thị trấn trên cho Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar.

Ngọc Ánh (Theo AFP)