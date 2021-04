Myanmar ân xá hơn 23.000 người

Chính quyền quân sự Myanmar phóng thích hơn 23.000 tù nhân vào dịp tết Thingyan, trong lúc lực lượng an ninh tiếp tục truy bắt nhiều người khác.

Một quan chức Myanmar cho biết các nhà tù trên khắp đất nước sẽ bắt đầu trả tự do cho hơn 23.000 người vào ngày 17/4. "Chúng tôi sẽ thả hơn 800 tù nhân tại nhà tù Insein ở thành phố Yangon", quan chức này cho hay.

Chưa rõ người biểu tình hoặc phóng viên bị bắt trong các cuộc tuần hành phản đối chính quyền quân sự có nằm trong số những người được ân xá lần này hay không. Trước lễ kỷ niệm nhân ngày thành lập các lực lượng vũ trang Myanmar 27/3, chính quyền quân sự đã ân xá cho khoảng 900 người biểu tình.

Chính quyền quân sự hồi tháng 2 cũng ân xá cho một số tù nhân. Một nhóm phiến quân hôm 14/4 hành quyết một người đàn ông được phóng thích hai tháng trước, cáo buộc người này hãm hiếp và sát hại một bé gái 5 tuổi sau khi ra tù.

Cảnh sát Myanmar tại địa điểm gần một cuộc biểu tình ở thành phố Yangon, ngày 12/4. Ảnh: AFP.

Myanmar hàng năm tổ chức ân xá cho hàng nghìn tù nhân nhân dịp tết Thingyan cổ truyền của Phật giáo. Tuy nhiên, trong dịp lễ năm nay, các nhóm biểu tình coi đây là cơ hội để phản đối việc lực lượng an ninh Myanmar sử dụng vũ lực trấn áp khiến hơn 700 người thiệt mạng và nhiều người bị bắt.

Tổ chức Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết kể từ khi quân đội Myanmar bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực, khoảng 3.100 người đã bị bắt, phần lớn trong số này là người biểu tình.

Chính quyền quân sự Myanmar cũng bắt và truy nã nhiều người nổi tiếng, nhà báo và những người sử dụng mạng xã hội có lượng theo dõi lớn. Khoảng 380 người thuộc diện này bị bắt tính tới tối 16/4. Khoảng 80 bác sĩ bị truy nã vì "âm mưu phá hoại hòa bình và ổn định".

Quân đội Myanmar cho biết các cuộc biểu tình ở nước này đang giảm, song tờ Global New Light, cũng do lực lượng này quản lý, đưa tin "những kẻ bạo loạn" thực hiện ngày càng nhiều "hành vi khủng bố" như tấn công lực lượng an ninh bằng lựu đạn hay gài mìn tự chế ở nhiều nơi.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)