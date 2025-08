Mỹ yêu cầu thiết kế lại can đựng xăng để rót nhanh hơn

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đề nghị các nhà sản xuất can xăng cải tiến sản phẩm sau khi người tiêu dùng cho rằng khó sử dụng.

Trong một bức thư ngày 24/7, EPA yêu cầu các nhà sản xuất bình xăng thiết kế lại sản phẩm để giải quyết vấn đề lâu dài. "Mọi người ghét chúng", Steven Watt, 63 tuổi, một người bán can xăng trên eBay tại Florida, cho biết. "Tất cả đều xoay quanh cái vòi".

Các quy định liên bang được thực hiện vào năm 2009 yêu cầu các bình xăng di động hoặc dự trữ dành cho máy cắt cỏ, cưa máy, xe địa hình và các xe bị mắc kẹt phải có lỗ thông khí đặc biệt để ngăn chặn hơi thoát ra ngoài. Các khí này góp phần gây ô nhiễm tầng ozone.

Can xăng dự trữ trên một chiếc ATV hiệu Can-Am. Ảnh: Can-Am ATV Forum

Trước đó, năm 2008, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật phòng ngừa bỏng xăng cho trẻ em, yêu cầu can xăng phải có khóa chống trẻ em, tương tự khóa được sử dụng trên thuốc theo toa. Điều này dẫn đến một số thiết kế tệ hại và nhiều người có thể đã vô tình làm vỡ vòi phun.

Gần đây, năm 2022, Quốc hội Mỹ lại ban hành Đạo luật an toàn bình chứa nhiên liệu di động. Đạo luật "bắt buộc lắp đặt các thiết bị giảm thiểu ngọn lửa trong bình để ngăn ngừa cháy ngược", theo EPA, điều này làm phức tạp thêm thiết kế vòi phun và ống dẫn nhiên liệu.

Thực tế, nhiều thiết kế hiện đại thường không hiệu quả trong việc đổ xăng từ can vào bình xăng của các thiết bị và phương tiện khác do lỗ thông khí hoạt động kém. Thay vì ngăn chặn khí thoát ra từ các kiểu vòi phức tạp và van giảm áp, các thiết kế mới thường gây tràn xăng, điều mà một số người chỉ trích cho rằng còn tồi tệ hơn việc một lượng nhỏ khí bay hơi từ thiết kế cũ.

Các quy định khác yêu cầu can xăng phải có khả năng chống trẻ em và hạn chế nguy cơ cháy nổ bất ngờ, và EPA không thể thay đổi điều này. Tuy nhiên, EPA cho biết các nhà sản xuất cần tìm cách để làm cho bình xăng hoạt động an toàn và hiệu quả.

Can đựng xăng trên kệ hàng tại một cửa hàng chuyên dụng ở Denver, hôm 24/7. Ảnh: USD Today

Giám đốc EPA Lee Zeldin nói: "Sự nhầm lẫn xung quanh các can xăng đã gây khó chịu trong nhiều năm. Chúng tôi tự hào giải quyết vấn đề này một cách trực diện. Trong tương lai, người Mỹ nên có những can xăng tuân thủ quy định, nhưng quan trọng nhất là phải hiệu quả và thân thiện với người tiêu dùng".

Quy định về khí thải bay hơi lần đầu tiên được các nhà quản lý đưa ra khi nhận thấy rằng 80 triệu can xăng ở Mỹ là nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể. Lượng khí thải từ một can xăng kiểu cũ có thể cao hơn 60 lần so với lượng khí thải từ bình xăng của ôtô nếu cả hai can đều mở cạnh nhau.

Nhưng các quy định mới khiến nhiều người phải tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Giờ đây, với cùng mức giá như hàng mới, Watt bán những chiếc can "trước lệnh cấm" đã qua sử dụng - những can được sản xuất trước khi quy định được áp dụng dần dần vào năm 2009 - lấy nguồn từ các chợ trời và trung tâm tái chế. Gần đây, ông đã bán ba chiếc can cho một người đàn ông ở Michigan với giá 300 USD, mặc dù phần lớn số tiền thực chất là chi phí vận chuyển.

Watt cho biết ông luôn ngạc nhiên trước những gì mọi người muốn mua. Mỗi năm, ông đều đảm bảo dự trữ hàng trước mùa bão. Watt dự định đến lấy 50 chiếc can đã qua sử dụng từ một trung tâm tái chế vào một ngày cuối tháng 7.

Mỹ Anh (theo USA Today)