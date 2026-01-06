Mỹ yêu cầu người từ 13 nước nộp bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa

Mỹ công bố danh sách 13 quốc gia có công dân phải đặt cọc bảo lãnh lên tới 15.000 USD khi xin visa nhập cảnh vào nước này.

AP ngày 5/1 dẫn thông tin được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy cơ quan này gần đây đã thêm 7 nước gồm Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Guinea Bissau, Namibia và Turkmenistan vào danh sách các quốc gia có công dân buộc phải cọc bảo lãnh visa. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1.

Danh sách trước đây có Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi, Zambia, những nước bị áp dụng yêu cầu trên từ tháng 8 và tháng 10/2025.

Như vậy, Mỹ xếp tổng cộng 13 nước trong diện áp dụng chính sách đặt cọc tới 15.000 USD để xin visa, trong đó chỉ có hai nước không thuộc châu Phi. Giới quan sát lo ngại điều này khiến việc xin visa Mỹ trở nên ngoài tầm với đối với nhiều người.

Công dân nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Dulles, Washington, ngày 29/6/2025. Ảnh: AFP

Đây là bước đi mới nhất trong chính sách siết chặt điều kiện nhập cảnh vào Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Các biện pháp bao gồm yêu cầu người xin visa phải dự phỏng vấn trực tiếp, khai báo lịch sử mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đi lại và cư trú của bản thân và gia đình.

Giới chức Mỹ bảo vệ chính sách nộp tiền cọc bảo lãnh visa, với mức từ 5.000 đến 15.000 USD, cho rằng biện pháp này hiệu quả trong đảm bảo công dân các nước không lưu trú quá thời hạn thị thực.

Nộp tiền bảo lãnh không đồng nghĩa với việc chắc chắn được cấp visa. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được hoàn trả nếu hồ sơ bị từ chối hoặc khi người được cấp rời Mỹ đúng hạn, tuân thủ các điều kiện lưu trú.

Tổng thống Trump đã triển khai một chương trình thí điểm tương tự hồi tháng 11/2020, trong những tháng cuối của nhiệm kỳ đầu, nhưng chương trình đã không được thực hiện đầy đủ do du lịch toàn cầu sụt giảm vì đại dịch Covid-19.

Đức Trung (Theo AP, CNN, Washington Post)