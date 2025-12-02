Mỹ xác nhận tập kích kép, hạ sát người sống sót trên 'xuồng ma túy'

Nhà Trắng xác nhận một đô đốc thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và tập kích kép xuồng nghi chở ma túy, khiến 11 người chết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 1/12 cho biết đô đốc Mitch Bradley, người đứng đầu Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM), đã "hành động hợp pháp và đúng đắn" khi ra lệnh tấn công lần thứ hai vào những người sống sót trên xuồng nghi chở ma túy tại vùng biển Caribe hồi đầu tháng 9.

"Đô đốc Bradley đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền của mình và pháp luật, khi chỉ đạo cuộc tấn công nhằm đảm bảo chiếc xuồng bị phá hủy, loại bỏ mối đe dọa đối với nước Mỹ", bà cho hay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng thêm rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth "đã phê duyệt cho đô đốc Bradley thực hiện vụ tấn công này".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo ngày 1/12. Ảnh: Reuters

Washington Post trước đó đưa tin quân đội Mỹ ngày 2/9 tấn công tên lửa vào phương tiện nghi chở ma túy trên biển Caribe, khiến 9 người thiệt mạng. Hai người sống sót bám vào chiếc xuồng đang bốc cháy.

Theo lệnh của Bộ trưởng Hegseth, đô đốc Bradley sau đó chỉ đạo tiếp tục tập kích xuồng nhằm đảm bảo người sống sót "không thể gọi cho đồng bọn để giải cứu họ cùng hàng hóa". Đòn tập kích kép khiến hai người này thiệt mạng, chiếc xuồng cũng bị chìm sau đó.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell ban đầu khẳng định "toàn bộ câu chuyện này sai sự thật".

Vụ tấn công dường như vi phạm Sổ tay Luật Chiến tranh của Lầu Năm Góc, trong đó nêu rõ "lệnh khai hỏa vào tàu đắm là bất hợp pháp". Thượng nghị sĩ Jacky Rosen và Chris Van Hollen, thành viên đảng Dân chủ, cho rằng cuộc tập kích có thể là tội ác chiến tranh. Thượng nghị sĩ Mark Kelly kêu gọi quốc hội Mỹ điều tra.

Trong một cuộc tấn công khác của quân đội Mỹ hồi tháng 9, hai người trên xuồng nghi chở ma túy cũng sống sót nhưng được trực thăng đưa lên tàu hải quân Mỹ. Họ được hồi hương về Ecuador và Colombia, dù một số chuyên gia pháp lý cho rằng hai người có thể đã bị truy tố tại tòa án liên bang vì tội buôn lậu ma túy.

Ít nhất 83 người đã thiệt mạng trong hơn 20 vụ tập kích "xuồng ma túy" do Mỹ tiến hành kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên biển Caribe và đông Thái Bình Dương hồi tháng 9. Những người chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump và một số chuyên gia đặt câu hỏi về tính hợp pháp của những hành động này.

Tổng thống Trump và cố vấn cấp cao khẳng định thông tin tình báo của Mỹ cho thấy rõ ràng các xuồng này đang buôn lậu ma túy. Họ lập luận cuộc tấn công là hợp pháp vì ông Trump đã xác định các băng đảng ma túy là "tổ chức khủng bố nước ngoài" và Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với các băng nhóm như vậy.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng cách lập luận này chưa từng có tiền lệ và Mỹ nên dựa vào lực lượng hành pháp, thay vì quân đội, để ngăn chặn, tịch thu ma túy cũng như bắt giữ nghi phạm, thay vì tiêu diệt ngay trên biển.

Huyền Lê (Theo AFP, Washington Post)