Mỹ xác nhận ba tiêm kích F-15E bị Kuwait bắn nhầm cùng lúc

Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ cho biết ba tiêm kích F-15E bị phòng không Kuwait bắn nhầm khi đang tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Ba tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã rơi trên không phận Kuwait do trúng hỏa lực của đồng minh lúc 7h03 sáng 2/3, khi đang hỗ trợ chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ thông báo hôm nay.

CENTCOM cho hay các tiêm kích "bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm" giữa lúc giao tranh ác liệt với cuộc tấn công từ tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Iran. Cơ quan này không nói rõ các chiến đấu cơ Mỹ bị trúng loại tên lửa phòng không nào.

Khoảnh khắc tiêm kích F-15 trúng tên lửa trên bầu trời Kuwait.

Toàn bộ 6 phi công đã nhảy dù và được giải cứu an toàn, hiện sức khỏe của họ đã ổn định. Phía Kuwait đã thừa nhận sự việc trên, theo CENTCOM.

Bộ Quốc phòng Kuwait chưa giải thích về lý do bắn nhầm.

CNN đã xác minh video cho thấy tiêm kích F-15 mất kiểm soát, xoay tròn và rơi tự do với đám cháy trên lưng. Phi công đã nhảy dù xuống khu vực Al Jahra, Kuwait.

Hình ảnh sau đó cho thấy phi công mặc đồ bay, đội mũ bảo hiểm quỳ trên mặt đất, bên cạnh chiếc dù màu cam và trắng ở khu vực sa mạc tại Kuwait. Vị trí trong video được cho là cách căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ, khoảng 30 km.

Trong một video khác, phi công được nhìn thấy đang đứng dậy với khói đen dày đặc bốc lên ở phía xa phía sau.

Khoảnh khắc phi công F-15 nhảy dù ở Kuwait.

Đây là những tiêm kích F-15 đầu tiên bị bắn rơi trong tình huống chiến đấu kể từ khi loại chiến đấu cơ này được Mỹ và đồng minh biên chế.

CENTCOM cho biết nguyên nhân sự cố bắn nhầm đang được điều tra và sẽ công bố khi có thông tin. Tuy nhiên, bộ này bày tỏ "rất biết ơn những nỗ lực của lực lượng quốc phòng Kuwait và sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch hiện tại".

F-15 là tiêm kích hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển năm 1967, bắt đầu biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1976. Đây là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ, được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và làm chủ vùng trời.

Phiên bản đa năng F-15E Strike Eagle được Mỹ phát triển vào thập niên 1980, dựa trên thiết kế chiến đấu cơ hai chỗ ngồi F-15B. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 31 triệu USD vào thời điểm năm 1998, tương đương gần 62 triệu USD hiện nay, chưa kèm theo vũ khí.

Biến thể này được bổ sung khả năng tiến công mặt đất với độ chính xác cao, thay vì chỉ giới hạn ở năng lực đối không như dòng F-15 nguyên bản, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ công kích sâu trong không phận đối phương mà không cần phụ thuộc vào máy bay tác chiến điện tử hoặc tiêm kích hộ tống.

Thanh Tâm (Theo AFP, CNN)