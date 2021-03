Mỹ xác định 5 công ty Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia

Ủy ban Truyền thông Liên bang xác định 5 công ty Trung Quốc, gồm Huawei, đe dọa an ninh quốc gia, theo luật bảo vệ các mạng truyền thông Mỹ.

5 công ty Trung Quốc hôm 12/3 bị Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) xác định là mối đe dọa an ninh quốc gia gồm Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology.

Logo của hai công ty Trung Quốc Huawei và ZTE. Ảnh: Reuters.

Quyết định được đưa ra dựa trên Đạo luật Mạng lưới Truyền thông An toàn và Tin cậy (STCNA) năm 2019, trong đó yêu cầu FCC xác định các công ty sản xuất thiết bị và cung cấp dịch vụ viễn thông "gây rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Mỹ".

"Danh sách này cung cấp hướng dẫn thiết thực đảm bảo rằng khi các mạng thế hệ tiếp theo được xây dựng trên toàn quốc, chúng sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ hoặc sử dụng thiết bị hay dịch vụ gây mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh, an toàn của người Mỹ", quyền Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel cho biết trong một tuyên bố.

STCNA áp dụng tiêu chí từ dự luật ủy quyền quốc phòng vốn trước đó đã nhắm vào 5 công ty Trung Quốc trên. Tháng 8/2020, Mỹ ban hành quy định cấm các cơ quan chính phủ mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ bất kỳ công ty nào trong số 5 công ty này.

Năm 2019, Mỹ cũng đưa Huawei, Hikvision và các công ty khác vào danh sách đen kinh tế. Năm ngoái, FCC liệt Huawei và ZTE vào danh sách mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các mạng truyền thông, cấm các công ty Mỹ sử dụng ngân sách chính phủ 8,3 tỷ USD để mua thiết bị từ các công ty này.

Hiện các công ty Trung Quốc chưa bình luận hoặc từ chối bình luận về động thái mới của FCC.

Huyền Lê (Theo Reuters)