'My Wife's Lovers' - tranh vẽ mèo lớn nhất thế giới

Bức "My Wife's Lovers" vẽ 42 con mèo của Carl Kahler, kích thước 2,59x1,82 m, nặng 103 kg - là tranh vẽ mèo lớn nhất thế giới.

Tác phẩm được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn nghệ thuật dịp năm mới Quý Mão. My Wife's Lovers (Những người tình của vợ tôi) mô tả 42 chú mèo với màu sắc, kích thước và biểu cảm khác nhau. Bức họa quá lớn và nặng nên Sotheby's từng phải dựng một bức tường riêng để trưng bày trong phiên đấu giá năm 2015.

Theo Sotheby's, chủ nhân của những chú mèo là triệu phú người New York Kate Birdsall Johnson. Bà Johnson dành tình yêu lớn cho loài vật này, nhất là giống mèo Ba Tư và Angora. Bà nuôi 350 con mèo các loại tại biệt thự riêng rộng hơn 3.000 mẫu Anh ở California. Mỗi con đều có tên riêng và có đội ngũ chăm sóc đặc biệt. Trong di chúc, bà để lại số tiền 500.000 USD (11,7 tỷ đồng) để chăm sóc đàn mèo suốt đời.

Bức "My Wife's Lovers". Ảnh: Sotheby's

Johnson gặp họa sĩ Carl Kahler vào năm 1890, khi ông từ Australia đến Mỹ. Bà mời ông đến thăm trang trại mèo, sau đó đề nghị vẽ tranh. Trước đó, Carl Kahler chưa từng vẽ mèo. Năm 1891, họa sĩ bắt đầu làm quen với tính cách và đặc điểm riêng của mỗi con mèo, sau đó vẽ phác thảo chúng ở nhiều tư thế.

Con mèo ở trung tâm bức tranh là Sultan, được bà Johnson mua với giá 3.000 USD (70 triệu đồng) trong chuyến du lịch Paris. Chú mèo thu hút sự chú ý của bà Johnson. Bà ấy hỏi giá trị con mèo là bao nhiêu, sau đó ra giá gấp đôi và đưa nó về nhà. Sultan là một con mèo to, có bộ lông màu nâu hung, và mảng trắng ở ngực, đôi mắt to màu xanh lá cây. Bên trái Sultan là His Highness - mèo Angora trắng với đôi mắt xanh sáng. Nó từng xuất hiện trong một bức tranh khác của Kahler với tư thế ngồi trên một chiếc bàn được phủ tấm lụa thêu màu xanh lam của Nhật Bản. "42 chú mèo trong bức chân dung nhóm phi thường", nhà đấu giá viết.

Họa sĩ mất ba năm để hoàn thành tác phẩm, được trả thù lao khoảng 5.000 USD, tương đương 150.000 USD hiện nay (3,5 tỷ đồng). Chồng của bà Johnson đã đặt tên tranh là My Wife's Lovers.

Năm 1893, bà Johnson đã cho mượn bức tranh để trưng bày tại Hội chợ Thế giới Chicago và nhanh chóng gây chú ý. Năm 1894, bức tranh được Ernest Haquette mua lại cho Cung điện Nghệ thuật của ông ở San Francisco. Phòng trưng bày bị phá hủy sau trận động đất năm 1906 nhưng tranh vẫn còn nguyên vẹn. Bức họa được giới thiệu tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Piedmont của Frank C. Havens, sau đó được vợ chồng bà Julian ở Chicago mua lại. Họ đã gửi tác phẩm đến sự kiện tại Madison Square Garden. Tranh tiếp tục gây tiếng vang và bán được hơn 9.000 bản in.

Năm 1949, Cat Magazine gọi đây là bức tranh vẽ mèo vĩ đại nhất thế giới. Còn Oakland Tribune nhận định đây là một trong những bức tranh về mèo đẹp nhất thế giới. Tác phẩm được bán với giá 826.000 USD trong phiên Nghệ thuật châu Âu thế kỷ 19 của Sotheby's vào ngày 3/11/2015 tại Sotheby's New York. Năm 2016, Bảo tàng Nghệ thuật Portland đã trưng bày tranh nhằm nâng cao nhận thức về việc nhận nuôi mèo.

Hiểu Nhân