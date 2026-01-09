Mỹ viện trợ Campuchia - Thái Lan 45 triệu USD để củng cố hòa bình

Mỹ viện trợ 45 triệu USD cho Campuchia và Thái Lan để chống lừa đảo, ma túy, rà phá bom mìn, nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Michael DeSombre ngày 9/1 thăm Thái Lan và Campuchia để thảo luận về các biện pháp tăng cường thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia này.

Ông DeSombre thông báo Mỹ sẽ viện trợ 20 triệu USD giúp Campuchia - Thái Lan chống lại nạn buôn bán ma túy và các vụ lừa đảo trực tuyến, những vấn đề đang trở thành mối lo ngại lớn ở Campuchia.

Washington cũng sẽ dành 15 triệu USD để hỗ trợ người dân ở cả hai nước phải sơ tán do các cuộc giao tranh. Khoản tiền 10 triệu USD sẽ được Mỹ chi cho hoạt động rà phá bom mìn trong khu vực.

"Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Campuchia - Thái Lan khi hai nước thực hiện Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur và mở đường cho hòa bình, thịnh vượng, ổn định cho người dân cũng như khu vực", ông DeSombre nói.

Ông Michael DeSombre tại Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) hôm 27/12/2025 ký thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Tuy nhiên, vào sáng 6/1, Thái Lan cáo buộc quả đạn cối từ phía Campuchia rơi xuống lãnh thổ nước này, khiến một quân nhân bị thương. Campuchia giải thích rằng sự việc chỉ là tai nạn, trong khi Thái Lan tuyên bố sẵn sàng có các biện pháp phản ứng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)