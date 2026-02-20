Mỹ vẫn thâm hụt thương mại quanh 900 tỷ USD

Năm 2025, thâm hụt thương mại của Mỹ chỉ giảm 0,2% so với năm trước đó, xuống còn 901,5 tỷ USD.

Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 19/2, thâm hụt thương mại của nền kinh tế số 1 thế giới phình to trong tháng 12/2025 với khoảng 70,3 tỷ USD. Con số này cao hơn tháng 11 khoảng 17,3 tỷ USD và cũng vượt dự báo của Dow Jones (55,5 tỷ USD).

Lũy kế cả năm ngoái, cán cân thương mại của Mỹ thâm hụt 901,5 tỷ USD, giảm 0,2% tương đương 2,1 tỷ USD so với 2024. Con số này thấp hơn 22,2 tỷ USD so với mức thâm hụt kỷ lục mà Mỹ ghi nhận năm 2022.

Theo CNBC, Mỹ đã khép lại một năm mà tình trạng mất cân đối gần như không thay đổi, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm thu hẹp khoảng cách này. Số liệu được Bộ Thương Mại Mỹ công bố sau gần một năm Tổng thống Donald Trump triển khai loạt biện pháp thuế quan cứng rắn nhằm tạo sân chơi công bằng hơn trên thị trường toàn cầu.

Tháng 4/2025, ông Trump công bố áp thuế 10% với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu, cùng với đó còn thêm thuế đối ứng vào những nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Tổng thống Trump đã nhiều lần nới lỏng lập trường ban đầu. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các nước hiện vẫn tiếp diễn.

Năm ngoái, Mỹ ghi nhận thâm hụt hàng hóa lớn nhất với Liên minh châu Âu, ở mức 218,8 tỷ USD. Tiếp sau đó là Trung Quốc với 202,1 tỷ USD và Mexico khoảng 196,9 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt 3.430 tỷ USD, tăng 199,8 tỷ USD so với năm 2024. Nhập khẩu cũng tăng gần 198 tỷ USD, lên mức 4.330 tỷ USD.

Tú Anh (theo CNBC)