Mỹ vẫn bế tắc về dự luật mở cửa chính phủ

Phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ tiếp tục chặn dự luật ngân sách ngắn hạn của đảng Cộng hòa, khiến chính phủ chưa thể mở cửa trở lại.

Thượng viện Mỹ chiều 1/10 không thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn do phe Cộng hòa hậu thuẫn, sau cuộc bỏ phiếu với kết quả 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Khác với Hạ viện chỉ cần mức quá bán để phê duyệt, dự luật ngân sách tại Thượng viện Mỹ cần nhận tối thiểu 60 phiếu ủng hộ để được thông qua.

Rand Paul là thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất phản đối dự luật, trong khi ba thượng nghị sĩ phe Dân chủ Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Angus King đứng về phía đối thủ. Đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số tại Thượng viện Mỹ, kiểm soát 53 ghế so với 47 ghế của phe Dân chủ.

Đây là lần đầu Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về dự luật ngân sách ngắn hạn kể từ khi chính phủ đóng cửa lúc 0h ngày 1/10. Nếu được thông qua, dự luật ngắn hạn của phe Cộng hòa sẽ cho phép chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 21/11, trong thời gian chờ quốc hội xây dựng ngân sách toàn diện cho năm tài khóa 2026.

Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 19/9, nhưng không thể vượt qua Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu cùng ngày vì chỉ nhận được 44 phiếu thuận và 48 phiếu chống, 8 nghị sĩ không có mặt để bỏ phiếu. Thượng viện Mỹ tối 30/9 bỏ phiếu lần hai với kết quả 55 thuận và 45 chống, tiếp tục không thông qua dự luật và khiến chính phủ Mỹ không có ngân sách để hoạt động.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune (giữa) phát biểu tại Đồi Capitol ngày 1/10. Ảnh: AFP

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nói kết quả bỏ phiếu cho thấy đảng Cộng hòa không thể hội đủ sự ủng hộ.

Ông cho rằng đảng Cộng hòa cần thương lượng với đảng Dân chủ về gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền dự kiến hết hạn vào cuối năm và thêm một điều khoản ngăn giám đốc Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought tự ý cắt bỏ các khoản chi đã được quốc hội phê duyệt.

"Phe Cộng hòa tính bắt nạt chúng tôi, nhưng rõ ràng là không thể. Họ không có đủ phiếu. Cách để họ thoát khỏi chuyện này là hãy xắn tay áo lên và hành động", ông nói.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ John Thune cho biết ông dự định để cơ quan này làm việc xuyên cuối tuần và liên tục bỏ phiếu về dự luật ngân sách ngắn hạn. Ông khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ không ký duyệt phương án nào khác để mở cửa lại chính phủ.

Ông kêu gọi các nghị sĩ Dân chủ ôn hòa bỏ qua chỉ đạo từ lãnh đạo phe này và bỏ phiếu thuận. "Sau khi làm được điều đó, chúng ta mới có thể bàn đến những vấn đề mà phía Dân chủ nêu ra", ông Thune nói.

Như Tâm (Theo NBC News, The Hill)