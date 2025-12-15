Mỹ và Ukraine đạt 'nhiều tiến bộ' trong đàm phán thỏa thuận hòa bình

Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết phái đoàn nước này và Ukraine đã đạt nhiều tiến bộ trong đàm phán kế hoạch hòa bình.

"Các đại diện đã thảo luận sâu rộng về kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, cũng như thảo luận về chương trình nghị sự kinh tế cùng nhiều vấn đề khác. Nhiều tiến bộ đã đạt được và họ sẽ gặp lại nhau vào sáng mai", đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff viết trên mạng xã hội ngày 14/12.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine trước đó đàm phán về kế hoạch hòa bình tại Berlin, Đức. Đại diện Mỹ gồm đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. Phía Ukraine gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrey Gnatov.

Tổng thống Ukraine dự kiến tiếp tục các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ tại Ukraine vào ngày 15/12.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) bắt tay tại Berlin, Đức, ngày 14/12. Ảnh: AFP

Nhiều vấn đề liên quan thỏa thuận hòa bình Ukraine vẫn chưa thống nhất được tiếng nói chung, như khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ, đảm bảo an ninh tương lai cho Ukraine hay việc Moskva có đồng ý với các đề xuất do châu Âu, Mỹ đưa ra hay không.

Tổng thống Zelensky trước khi lên đường tới Đức đã tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại về việc chấm dứt cuộc xung đột. Ông cho rằng điều quan trọng nhất trong kế hoạch hòa bình là phải "công bằng nhất có thể" với Ukraine.

Trong khi đó, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov bày tỏ hoài nghi về cuộc đàm phán. Ông nói rằng "sự đóng góp của Ukraine và châu Âu vào các văn kiện này khó có thể mang tính xây dựng".

Quan chức Điện Kremlin cho biết Nga chưa xem các tài liệu mới nhất, nhưng nếu có bất kỳ sửa đổi nào liên quan, nước này sẽ phản đối mạnh mẽ. Theo ông Ushakov, Moskva đã nêu rõ lập trường và Washington dường như cũng hiểu rất rõ điều này.

Ngọc Ánh (Theo AFP, TASS)