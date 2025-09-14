Mỹ và Trung Quốc đưa TikTok vào đàm phán thương mại

Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thuế quan mới tại Tây Ban Nha, lần đầu bổ sung nội dung về sở hữu TikTok.

Hôm 14/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer bắt đầu hội đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương.

Cuộc gặp tại Madrid (Tây Ban Nha) đánh dấu vòng tiếp xúc trực tiếp thứ tư trong 4 tháng qua giữa phái đoàn hai nước tại châu Âu, thảo luận về các vấn đề thương mại, từ hạ nhiệt thuế quan đến nối lại dòng chảy đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nội dung thảo luận lần này gồm các vấn đề kinh tế và thương mại như thuế quan của Mỹ, kiểm soát xuất khẩu và TikTok. Đây là lần đầu tiên nội dung về mạng xã hội này được đưa vào bàn bạc.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên một điện thoại thông minh chụp ngày 13/7/2021. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin Reuters cho hay việc đưa TikTok vào chương trình nghị sự do Bộ Tài chính Mỹ công bố sẽ tìm cơ sở chính trị để chính quyền Trump tiếp tục gia hạn thời gian hoạt động của nền tảng. Theo giới quan sát, nhiều khả năng cuộc gặp sẽ giúp kéo dài thời gian mà ByteDance buộc phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ nếu không sẽ bị đóng cửa, vốn đến hạn vào 17/9.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cuộc đàm phán Madrid cũng sẽ bao gồm các nỗ lực chung của Mỹ và Trung Quốc nhằm chống rửa tiền, ám chỉ việc yêu cầu Bắc Kinh kiểm soát chặt hàng công nghệ bất hợp pháp đến Nga.

Giới chuyên gia nhận định khó có đột phá lớn từ vòng đàm phán ở Tây Ban Nha. Wendy Cutler, Giám đốc Viện Chính sách Xã hội châu Á tại Washington cho rằng các "thành quả" quan trọng hơn sẽ được để dành cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có khả năng diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Seoul vào cuối tháng 10.

Những thỏa thuận này có thể bao gồm xử lý dứt điểm lo ngại an ninh quốc gia của Mỹ liên quan đến TikTok, dỡ bỏ hạn chế mua đậu tương Mỹ, giảm thuế liên quan đến fentanyl. Theo bà Cutler, các thảo luận tại Madrid có thể là bước chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao đó.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng việc giải quyết tận gốc các phàn nàn kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, như yêu cầu nước này chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tiêu dùng nội địa nhiều hơn và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu được trợ cấp có thể mất nhiều năm.

Phiên An (theo Reuters)