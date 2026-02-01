Mỹ ủng hộ Trung Quốc đầu tư vào dầu mỏ Venezuela

Tổng thống Trump bày tỏ hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc vào ngành dầu mỏ Venezuela, trong lúc quốc gia Nam Mỹ tìm cách vực dậy nền kinh tế.

"Trung Quốc được chào đón và sẽ đạt được thỏa thuận tuyệt vời về dầu mỏ. Chúng tôi hoan nghênh Trung Quốc", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 31/1.

Tổng thống Trump cũng thông báo Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm 30/1 đồng ý về một thỏa thuận hợp tác năng lượng với Ấn Độ. "Họ đang tham gia và sẽ mua dầu từ Venezuela thay vì Iran. Trung Quốc được hoan nghênh tham gia và mua dầu", ông Trump cho biết.

Lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington và Caracas sẽ chia sẻ lợi nhuận từ dầu mỏ, khẳng định nước này "đang rất hòa thuận với giới lãnh đạo Venezuela". "Chúng tôi sẽ bán rất nhiều dầu, Mỹ lấy một ít còn Venezuela lấy phần nhiều. Họ sẽ làm rất tốt, kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết và điều đó sẽ có lợi cho chúng ta", ông nói.

Nhà máy lọc dầu El Palito ở thành phố Puerto Cabello, Venezuela tháng 12/2025. Ảnh: AP

Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, với khoảng 303 tỷ thùng. Quốc gia này từng cung cấp 7% sản lượng dầu toàn cầu, nhưng nay chỉ đóng góp chưa đầy 1%, do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và ngành dầu mỏ ít được đầu tư, một phần do dầu nặng Venezuela có chi phí khai thác, xử lý đắt đỏ.

Tổng thống lâm thời Rodriguez ngày 20/1 thông báo Venezuela đã nhận 300 triệu USD, khoản thanh toán đầu tiên theo thỏa thuận chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Tổng thống Trump cùng ngày cho biết Mỹ đã nhận toàn bộ số dầu nói trên và đang bán một phần ra thị trường.

Sau khi mở chiến dịch bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1, ông Trump và các quan chức Mỹ tuyên bố "sẽ kiểm soát hoạt động mua bán dầu của Venezuela vô thời hạn", song khẳng định nước này "không đánh cắp dầu của Venezuela".

Giới chức Mỹ cho biết doanh thu bán dầu sẽ được chuyển vào các tài khoản do Washington kiểm soát, rồi chuyển trở lại Venezuela để "phục vụ người dân".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)