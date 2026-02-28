Mỹ ủng hộ Pakistan không kích Afghanistan

Mỹ tuyên bố ủng hộ "quyền tự vệ" của Pakistan, sau khi Islamabad tuyên bố "chiến tranh không hạn chế" và mở chiến dịch không kích nước láng giềng.

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và bày tỏ ủng hộ quyền tự vệ của Pakistan trước các cuộc tấn công từ Taliban", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker viết trên mạng xã hội ngày 27/2 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pakistan.

Bà Hooker cũng gửi tới Ngoại trưởng Pakistan Amna Baloch lời chia buồn của Mỹ về những thương vong trong xung đột mới bùng phát, nhưng không đưa ra lời kêu gọi chấm dứt chiến sự.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker tại sự kiện ở Washington ngày 3/2. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cáo buộc Taliban "không tuân thủ cam kết chống khủng bố", đồng thời cho rằng "các nhóm khủng bố đã sử dụng Afghanistan làm bàn đạp để tiến hành những cuộc tấn công tàn bạo".

Pakistan được xem là đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực, trong khi Washington vẫn coi Taliban là tổ chức khủng bố.

Quân đội Pakistan ngày 27/2 phát động "chiến tranh không hạn chế" với Afghanistan, mở đợt không kích nhằm vào thủ đô Kabul và một số khu vực khác tại nước láng giềng nhằm đáp trả cuộc tấn công do Taliban phát động vào sáng 26/2. Islamabad tuyên bố hạ hơn 270 tay súng Taliban ở Afghanistan, trong khi Kabul cho biết 55 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng khi hai bên xung đột.

Xung đột bùng phát sau khi quân đội Pakistan cuối tuần trước tấn công các vị trí của lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), còn gọi là Taliban Pakistan, và một nhóm liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Afghanistan.

Islamabad tuyên bố hạ hơn 70 tay súng trong đòn tập kích, còn Taliban nói rằng nhiều dân thường đã thiệt mạng và phát động tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu Pakistan sáng 26/2. Quân đội Pakistan hôm 27/2 phát động "chiến tranh không hạn chế" với Afghanistan, mở đợt không kích nhằm vào thủ đô Kabul và một số khu vực khác tại nước láng giềng.

Tương quan sức mạnh quân sự giữa Pakistan và Afghanistan. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Phát ngôn viên quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry cho biết lực lượng nước này đã không kích 22 mục tiêu quân sự ở Afghanistan, hạ 274 quan chức và tay súng Taliban. Ít nhất 12 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid nói lực lượng Afghanistan đã hạ 55 binh sĩ Pakistan và chiếm 19 tiền đồn quân sự. Ông cũng cho hay 13 tay súng Taliban đã thiệt mạng, 12 người bị thương trong các chiến dịch trả đũa kéo dài hai giờ.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)