Mỹ tuyên bố sẽ không thôn tính Greenland

Jeff Landry, đặc phái viên của ông Trump về Greenland, cho biết mục tiêu của Mỹ không phải nhằm "thôn tính" lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch.

"Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận trực tiếp với chính người dân Greenland, những người sở hữu thực chất của hòn đảo. Họ đang tìm kiếm điều gì? Họ đã bỏ lỡ những cơ hội nào? Tại sao họ không nhận được sự bảo vệ xứng đáng?", ông Jeff Landry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump phụ trách vấn đề đảo Greenland, nói hôm 24/12

Ông khẳng định Mỹ luôn chào đón những vùng đất mới và không có ý định "thôn tính" hòn đảo này. "Chúng tôi không tới đó tìm cách chinh phạt ai, hay thôn tính đất nước của ai", ông Landry nói. "Chúng tôi nói 'Mỹ đại diện cho tự do, cho sức mạnh kinh tế và sự bảo vệ'".

Ông Jeff Landry tại Nhà Trắng ngày 24/3. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump trước đó cho biết ông Landry "hiểu Greenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia Mỹ và sẽ thúc đẩy lợi ích của Mỹ, vì sự an toàn, an ninh và sự sống còn của các đồng minh, cũng như của toàn thế giới". Theo Tổng thống Mỹ, đặc phái viên mới được bổ nhiệm này sẽ "dẫn đầu nỗ lực" đưa hòn đảo trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ.

Ông Landry vẫn đảm nhận chức Thống đốc Louisiana trong thời gian làm đặc phái viên về Greenland. Louisiana từng là lãnh thổ thuộc Pháp, rồi được chuyển nhượng cho Tây Ban Nha, sau đó Pháp tiếp quản và bán lại cho Mỹ với giá khoảng 15 triệu USD vào năm 1803, tương đương 420 triệu USD hiện nay.

"Gia tộc tôi đã định cư ở Louisiana hơn 300 năm, từng chứng kiến nhiều lần vùng đất này đổi chủ, nhưng cuối cùng đã ổn định dưới lá cờ của Mỹ và Louisiana từ đó trở nên tốt đẹp hơn nhiều", ông nói.

Tuy nhiên, vai trò mới của ông Landry không nhận được sự ủng hộ của Đan Mạch và châu Âu.

"Chúng tôi đã nói điều này nhiều lần và xin nhắc lại rằng biên giới, chủ quyền của các quốc gia bắt nguồn từ luật pháp quốc tế. Đó là nguyên tắc cơ bản. Không thể sáp nhập lãnh thổ của quốc gia khác ngay cả khi viện dẫn lý do an ninh quốc tế", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen ra tuyên bố chung hồi đầu tuần.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh ông muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.

Ngọc Ánh (Theo AP, National Desk, Yahoo News)