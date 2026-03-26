Mỹ tuyên bố phá hủy 2/3 cơ sở chế tạo vũ khí của Iran

Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công 10.000 mục tiêu, đánh chìm 92% chiến hạm cỡ lớn và phá hủy 2/3 cơ sở chế tạo vũ khí của Iran.

"Chúng tôi vừa tấn công mục tiêu thứ 10.000 cách đây vài giờ. Kết hợp với những thành công của đồng minh Israel, chúng tôi đã cùng nhau tập kích thêm hàng nghìn mục tiêu nữa. Điều này chứng tỏ chúng tôi mạnh hơn khi phối hợp với nhau", đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ, cho biết hôm nay.

Theo đô đốc Cooper, tần suất tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã giảm 90% kể từ khi xung đột bùng phát. Lực lượng Mỹ không chỉ làm suy yếu đáng kể năng lực hải quân, UAV và tên lửa, mà còn loại bỏ khả năng tái phục hồi của đối phương.

Mỹ tập kích mục tiêu tại Iran trong video công bố ngày 26/3. Video: CENTCOM

"Chúng tôi đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 2/3 cơ sở chế tạo tên lửa, UAV, phương tiện hải quân và xưởng đóng tàu của Iran. Mỹ sẽ không dừng lại và đang trong tiến trình loại bỏ hoàn toàn nền công nghiệp quốc phòng Iran", ông tuyên bố.

Đô đốc Cooper cũng khẳng định các cuộc không kích đang mang lại hiệu quả rõ rệt, khi quân đội Mỹ phá hủy 92% số chiến hạm lớn nhất của hải quân Iran và chấm dứt hoạt động tuần tra của nước này tại các vùng biển Trung Đông suốt nhiều thập kỷ.

"Hải quân Iran không còn hoạt động nữa. Chúng tôi đánh giá họ đã mất năng lực triển khai lực lượng, cũng như không còn tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong khu vực và trên toàn thế giới", ông tuyên bố.

Tiêm kích F-35C Mỹ đáp xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 7/3. Ảnh: US Navy

Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Donald Trump ngày 23/3 nói Washington và tehran đều mong muốn đạt được một thỏa thuận, cho biết ông đang thảo luận với một lãnh đạo cấp cao của Iran.

Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Washington đưa ra, gọi những điều này là "quá đáng".

Nhà Trắng ngày 25/3 cho biết Washington đang đàm phán với Tehran, cảnh báo Tổng thống Trump "không dọa suông và sẵn sàng giáng đòn khốc liệt" nếu Iran không chấp nhận thất bại về quân sự.

