Mỹ tuyên bố đã tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Iran

Đô đốc Mỹ thông báo nước này đã tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Iran, phá hủy hàng trăm tên lửa, bệ phóng cùng 17 chiến hạm các loại.

"Chúng tôi nhắm vào gần 2.000 mục tiêu bằng hơn 2.000 quả đạn các loại. Quy mô 24 giờ đầu chiến dịch lớn gần gấp đôi so với đợt tấn công Iraq năm 2003. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cuộc tập kích 24/7 nhằm vào Iran", đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), thông báo hôm 4/3.

CENTCOM là cơ quan phụ trách toàn bộ hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Đô đốc Cooper cho biết Mỹ đã điều oanh tạc cơ chiến lược B-1, B-2 tham gia các đợt oanh tạc "chính xác và không gặp kháng cự". Ông tuyên bố Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực phòng không Iran, cũng như phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái (UAV).

Mỹ tuyên bố tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Iran Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa hành trình vào Iran trong video công bố ngày 3/3. Video: CENTCOM

"Mỹ đang đánh chìm toàn bộ hạm đội Iran. Tới nay, chúng tôi đã phá hủy 17 chiến hạm của họ, trong đó có tàu ngầm mạnh nhất trong biên chế Iran. Chiến hạm đó đã bị thủng một lỗ trên thân", ông Cooper nói, song không nêu chi tiết về tàu ngầm được nhắc đến.

Ba tàu ngầm lớn nhất trong biên chế hải quân Iran thuộc Đề án 877 do Liên Xô và Nga chế tạo, có lượng giãn nước hơn 3.000 tấn khi lặn, có thể di chuyển với vận tốc 37 km/h và tầm hoạt động gần 14.000 km. Chúng được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm với cơ số đạn là 18 quả cùng 24 thủy lôi.

Đô đốc Mỹ cáo buộc Iran "quấy rối hoạt động vận tải quốc tế" trong nhiều thập kỷ. "Bây giờ không còn chiến hạm Iran nào hoạt động ở vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay vịnh Oman. Chúng tôi sẽ không dừng lại", ông nói.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một trong những mục tiêu chính của chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng là phá hủy hải quân Iran. Khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ cùng hơn 200 chiến đấu cơ đang tham gia hoạt động tác chiến.

Chỉ huy CENTCOM ước tính Tehran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và khoảng 2.000 UAV để trả đũa. "Tuy nhiên, khả năng tấn công của Iran đang suy giảm", đô đốc Cooper nhận định.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Các mục tiêu bị tập kích tại Trung Đông trong xung đột tính đến ngày 3/3. Đồ họa: CNN

Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích Iran, nhắm vào các cơ quan tình báo, quốc phòng và hàng loạt quan chức cấp cao nước này. Iran sau đó phóng tên lửa và UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực để trả đũa.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ngày 3/3 thông báo 787 người đã chết ở nước này vì xung đột. Ít nhất 11 người tại Israel, 6 binh sĩ Mỹ cùng nhiều người tại các nước Trung Đông cũng thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNN)