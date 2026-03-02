Mỹ không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran

UAE bắn hạ 15 tên lửa, gần 150 UAV Iran

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho hay hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình và 148 UAV trong hôm nay.

Iran đã phóng 174 tên lửa đạn đạo vào UAE kể từ ngày 28/2, trong đó 161 quả bị đánh chặn và 13 quả rơi xuống Vịnh Ba Tư. 8 tên lửa hành trình bị phá hủy, dù gây một số thiệt hại dưới mặt đất. Ngoài ra, chỉ có 44 trong 689 UAV xuyên thủng hệ thống phòng thủ của UAE.