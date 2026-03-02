Mỹ không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran

-
UAE bắn hạ 15 tên lửa, gần 150 UAV Iran
Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho hay hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình và 148 UAV trong hôm nay.
Iran đã phóng 174 tên lửa đạn đạo vào UAE kể từ ngày 28/2, trong đó 161 quả bị đánh chặn và 13 quả rơi xuống Vịnh Ba Tư. 8 tên lửa hành trình bị phá hủy, dù gây một số thiệt hại dưới mặt đất. Ngoài ra, chỉ có 44 trong 689 UAV xuyên thủng hệ thống phòng thủ của UAE.
-
Anh quyết không tham gia chiến dịch tập kích Iran
"Tổng thống Trump đã không đồng tình với quyết định không tham gia cuộc tấn công của chúng tôi, nhưng nhiệm vụ của tôi là cân nhắc đến lợi ích quốc gia. Đó là những gì tôi đã làm và tôi vẫn giữ quyết định đó", Thủ tướng Anh Keir Starmer nói trước quốc hội hôm nay.
Ông cho biết Mỹ đã không sử dụng các căn cứ quân sự của Anh ở Cyprus, dù London trước đó đồng ý để Washington dùng cơ sở này cho "mục đích phòng thủ" trong cuộc chiến.
-
Qatar bắn hạ hai cường kích Iran
Qatar cho biết không quân nước này đã bắn hạ hai cường kích Su-24 của Iran, nhưng không tiết lộ về vũ khí được sử dụng, cũng như địa điểm máy bay rơi.
Bộ Quốc phòng Qatar cũng thông báo không quân và hải quân đã đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo và 5 máy bay không người lái của Iran trong ngày 2/3.
-
Iran kêu gọi người dân xuống đường tuần hành
Chính phủ Iran kêu gọi người dân tập trung tuần hành trên khắp Tehran tối 2/3 để thể hiện sự ủng hộ với Cộng hòa Hồi giáo và tưởng niệm cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Lời kêu gọi này được phát sóng trên truyền hình nhà Iran, trong lúc cuộc xung đột bước vào ngày thứ ba.
-
Ông Trump không loại trừ phương án đưa bộ binh Mỹ tới Iran
"Tôi không quá lo lắng về việc triển khai bộ binh tới Iran. Các tổng thống khác đều nói 'không triển khai bộ binh', nhưng tôi không nói vậy", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với NY Post ngày 2/3. "Tôi chỉ nói 'có lẽ không cần bộ binh' hoặc 'sẽ làm vậy nếu cần thiết'".
-
Iran tuyên bố không thù địch với các nước Vùng Vịnh
"Iran không có ác cảm với các nước Vùng Vịnh và quyết tâm theo đuổi quan hệ láng giềng tốt đẹp với họ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/3.
Ông Araghchi cho biết thêm "phản ứng tự vệ của Iran đối với các căn cứ quân sự của Mỹ" ở các nước Vùng Vịnh không nên bị coi là cuộc tấn công của Tehran nhằm vào những quốc gia này.
-
Tàu dầu trúng 'vật thể lạ' ở cảng Bahrain, 1 người chết
Stena Imperative, tàu chở dầu mang cờ Mỹ, bị trúng hai "vật thể lạ" tại cảng Bahrain hôm nay, dẫn tới hỏa hoạn nhưng đã được dập tắt sau đó. Một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, những người khác đã được sơ tán an toàn khỏi tàu.
Con tàu dài 183 m thuộc sở hữu của công ty Thụy Điển Stena Bulk, nhưng do công ty vận tải biển Crowley Maritime của Mỹ vận hành. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.
-
Israel đóng cửa trường học, công sở tới ngày 7/3
Quân đội Israel cho biết sẽ gia hạn lệnh đóng cửa các cơ sở giáo dục và nơi làm việc đến 20h ngày 7/3, trong lúc nước này và Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu ở Iran. IDF nhấn mạnh các sự kiện tập trung đông người, hoạt động học tập, làm việc đều bị cấm, chỉ có các lĩnh vực thiết yếu được phép duy trì hoạt động.
-
Iran tuyên bố đã tấn công hơn 500 mục tiêu
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết kể từ khi xung đột bắt đầu, lực lượng nước này đã phóng hơn 700 máy bay không người lái (UAV) và hàng trăm tên lửa tấn công 60 mục tiêu chiến lược cùng 500 mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel.
Thiếu tướng Ibrahim Jabari, một chỉ huy của IRGC, cho biết Iran có kế hoạch phóng tên lửa vào Cyprus, quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, theo Tasnim. "Người Mỹ đã chuyển hầu hết máy bay của họ đến Cyprus và chúng tôi sẽ phóng một số tên lửa vào đây để buộc họ phải rời đi", ông nói.
Những khu vực hứng đòn trong hai ngày xung đột Trung Đông
Mỹ - Israel tập kích nhiều địa điểm ở Iran, khiến Tehran đáp trả bằng cách tấn công loạt căn cứ đối phương ở Trung Đông.
-
Ông Trump: 'Sóng lớn' trong chiến dịch Iran vẫn chưa xảy ra
Tổng thống Mỹ nói với CNN qua điện thoại rằng quân đội Mỹ đang "đánh tan tác" Iran, nhưng những diễn biến tiếp theo có thể còn khốc liệt hơn.
"Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giáng đòn mạnh vào họ. Làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra. Nó sắp đến rồi", ông Trump nói, thêm rằng ông nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi.